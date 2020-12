Voces de un vestuario feliz Deportes 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Angelo Martino y Guillermo Sara expresaron sus sensaciones tras el 2-0 logrado ante Villa Dálmine

FOTO VILLA DALMINE OFICIAL OTRO TRIUNFO AFUERA. La formación titular de Atlético que se impuso en Campana.

Luego de la gran victoria frente a Villa Dálmine, los vestuarios de la Crema en Campana estaban con una felicidad propia del momento de la Crema, que ilusiona a su gente con esta campaña que lo muestra líder del torneo de Transición de la Primera Nacional. Y un par de testimonios así lo demostraron, aunque con la mesura también necesaria para poner los pies sobre la tierra.

"La verdad que era un triunfo que necesitábamos si queríamos coronar todo lo bueno que veníamos haciendo, es importante ganar de visitante. Eso significa que vamos a buscar a cualquier cancha de igual a igual, sabemos que estamos en un gran momento, que son pocos partidos, hicimos mas de la mitad ahora y hay que mantenerse porque quedan partidos importantes por delante", señaló Angelo Martino a los micrófonos de El Espectador.

Luego, el volante que ahora es lateral en la formación de Walter Otta, puntualizó que "lo que tiene este equipo es humildad, corazón, que va a pelear cada pelota como si fuera la última. Era eso, seguir de esa manera, con el buen juego que veníamos teniendo y mantenernos porque al ser tan corto el torneo, si un equipo te hace fuerza y te saca un empate, puede complicarte".



REFERENTE

Posteriormente, Guillermo Sara expuso las que, a su parecer, son las mayores virtudes de la Crema para explicar este feliz presente. "Yo creo que son la humildad, el sacrificio y no creérsela. Con el correr de los partidos perdimos un poco el miedo escénico, ya que había algunos chicos que estaban debutando y lo han hecho muy bien, empezamos a ganar confianza, y fuimos superándonos. Esperemos seguir creciendo", manifestó el arquero.

También valoró que "en este equipo es importante que los chicos escuchan, hacen caso. Nunca perdimos el orden y nunca nos vimos superados, por lo menos en este partido".

Más allá que muchos lo ven como una gran figura, por el recorrido de su carrera profesional, Sara aclaró que "ya le dije a los dirigentes, a mis compañeros, sinceramente vengo a sumar, no vengo a hacer 'rancho aparte' ni creérmela. Vengo desde la humildad, de las ganas de sumar y desde donde me toque lo voy a hacer".

Finalmente, no atribuyó el liderazgo del equipo a lo que hacen once jugadores o algunos más que ingresan. "El equipo se mata en cada pelota, se ve el sacrificio que hay, y no hablo nomás de los once que entran, sino que los que ingresan desde el banco dan resultados al equipo, en varios partidos se ha resuelto desde afuera o se han cerrado los partidos. Los que quedaron también trabajando en Rafaela, todos suman para el objetivo primordial que es dejar a Atlético en Primera", concluyó ilusionado Guillermo Sara.