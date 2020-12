Chevrolet Trailblazer 2021: lanzamiento en Argentina, desde $4.518.900 Automotores 22 de diciembre de 2020 Redacción Por La marca estadounidense presentó en nuestro país el restyling del SUV derivado de la S-10. Incorpora los mismos cambios estéticos de la versión High Country de la pick up junto con el nuevo sistema multimedia MyLink 3 con WiFi 4G a bordo, OnStar y el paquete de asistentes de conducción. Mecánicamente, mantiene el motor diésel 2.8 de 200 CV y 500 Nm de par (con nuevo turbo), asociado sólo a la caja automática de 6 marchas y tracción 4x4.

A un mes de haber lanzado la renovada S-10, Chevrolet presentó en nuestro mercado el restyling de su derivado SUV la Trailblazer. Los cambios y las mejoras ya los habíamos adelantado en artículos anteriores y son similares a los de la pick up, con la ventaja de poder contar con 7 plazas.

Además de su nueva estética, más deportiva, se destaca por incorporar más tecnología de conectividad y de seguridad, con varios asistentes de conducción.



LO NUEVO

Es la actualización del SUV derivado de la S-10 que recibió prácticamente las mismas modificaciones y novedades de equipamiento de la pick up. A nivel estético, la versión Premier cuenta con el mismo rediseño frontal de la S-10 High Country, con un estilo más agresivo y robusto. Inspirado en la Colorado estadounidense, incorpora una parrilla específica con el monograma Chevrolet estampado y el clásico moño dorado, desplazado a la parte inferior izquierda. Además, la toma de aire central –unida a la parrilla como un mismo conjunto, cuenta con un entramado tipo panal de abejas y terminación en negro brillante.

De perfil se destacan las llantas de aleación de 18” con terminación diamantada y los estribos laterales de color negro, mientras que en la parte trasera no hay modificaciones significativas, manteniendo los faros de Led y el logo de la marca en el centro del portón.

Puertas adentro, las modificaciones se centraron en el apartado tecnológico, con el nuevo sistema multimedia MyLink 3, más rápido, con nuevos gráficos y similar al que utilizan el nuevo Onix o la Tracker. Al igual que ambos productos del segmento B, además de compatibilidad para Android Auto o Apple CarPlay, poseen WiFi 4G a bordo con la posibilidad de conectar hasta 7 dispositivos en simultáneo. Mantiene la capacidad para 7 ocupantes, en configuración 2+3+2, con los asientos traseros rebatibles.

A nivel de seguridad, la Trailblazer sumó los mismos asistentes de conducción de la pick up, con ítems como frenado autónomo de emergencia o alerta de cambio de carril involuntario.



VERSIONES

Se ofrece en una única versión (Premier) con una única configuración mecánica y de equipamiento.



EQUIPAMIENTO

DE CONFORT

Climatizador automático, sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 8” compatible con Android auto/Apple CarPlay con conexión inalámbrica, WiFi 4G, tecnología OnStar y reconocimiento de voz, cámara de retroceso con líneas de guiado, también para remolque, volante multifunción, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, toma auxiliar de 12V trasera, luz de guantera, espejos eléctricos con luz de giro incorporada, abatibles eléctricamente, llantas de aleación de 18”, barras potaequipaje cromadas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, sensor crepuscular, butaca del conductor con regulación eléctrica, y tapizado de cuero Jet Black/Dark Ash/Very Dark Atmosphere.

MECÁNICA:

Mantiene el conocido motor turbodiesel 2.8 Duramax, que desarrolla 200 CV y 500 Nm de torque, asociado únicamente a la caja automática con convertidor de par de 6 velocidades. Al igual que en la S-10, el propulsor recibió un nuevo turbo que mejoró el flujo de aire, la curva de potencia y torque, se redujo el lag y el consumo. La única versión disponible cuenta con sistema de tracción 4×4 Shift on the fly con reductora.



