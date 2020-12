Inauguración del nuevo edificio de ICES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - La comitiva se trasladó frente al nuevo edificio del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior, donde los representantes de los diversos credos religiosos ofrecieron sus bendiciones y las autoridades procedieron al tradicional corte de cintas.



Acto protocolar



Tras el corte de cintas los participantes ingresaron al edificio donde fue entonado el Himno Nacional, el conductor ofreció detalles descriptivos del edificio y se proyectó un vídeo.

Seguidamente comenzó la lista de oradores.



Alejandro Simón



El CEO de la aseguradora comenzó recordando que hace 75 años nacía un sueño, pensado para trascender. Exaltó la actividad de los pioneros signada por valores, postura que sigue guiando a la empresa cooperativa.

Puso de relieve su alegría por la inauguración de ICES, y rescató el valor de la educación como herramienta de progreso y crecimiento, señalando que ciencia y educación se encuentran en el centro de la escena, elogiando la labor sunchalense.

También hizo alusión a ICES en línea, primera escuela virtual y tuvo términos de reconocimiento para docentes y alumnos del instituto por las acciones llevadas adelante en este año atípico.

Finalmente hizo una reseña de los hitos logrados por la cooperativa aseguradora.



Alfredo Panella



El flamante presidente del Consejo de Administración dirigió un mensaje en el que remarcó la estrategia de sustentabilidad que distingue al grupo asegurador.

No ocultó su satisfacción al señalar que ICES está equipado con los elementos de última generación y es un edificio sustentable.

Por otra parte destacó que " nuestra meta es formar personas de bien" y por ello se trabaja aportando conocimiento, valores y actitudes, no solamente aportando calidad académica.

También ofreció su reconocimiento a la comunidad de ICES, y se manifestó satisfecho por inaugurar ese espacio en la fecha que celebraron su septuagésimo quinto aniversario.

Tuvo también expresiones de reconocimiento a la exitosa trayectoria de Sancor Seguros, trayectoria en la que tuvieron y tienen parte todos los actores de la aseguradora, sus directivos, sus funcionarios y evidentemente su capital humano.

Finalmente destacó la colocación de la piedra fundamental del complejo interreligioso.



Gonzalo Toselli



El intendente de la ciudad exaltó la trascendencia de la fecha, remarcando especialmente que Sancor Seguros “historia de la construcción de nuestra identidad; que tienen que ver con los valores de perseverancia, el trabajo, la solidaridad, y la innovación”.

Recordó que Sunchales fue construida desde la participación de seis colectividades de todo el mundo, a través de tres colonizaciones, ofreció reseña de hitos sunchalenses, destacó diversos logros, los diversos programas que se llevan adelante desde el Municipio y a los integrantes del grupo asegurador, además de elogiar sus logros y su participación en el progreso de la ciudad, les pidió que no pierdan su esencia y miren al futuro siempre basado en valores.



Nicolás Trotta





El ministro de Educación de la Nación hizo un parangón entre lo observado en países del primer mundo y esta concreción en nuestra ciudad, enfatizando que " hoy siento orgullo, aquí está la síntesis de los desafíos pendientes que tiene Argentina", y agradeció a Simón y a Panella por convocarlos.

En otro pasaje afirmó "Sunchales es un ejemplo de federalismo", señalando que hay que dejar de mirarse en la Capital para desarrollarse en el territorio, agregando que es un federalismo que apuesta por el arraigo, por .

la tecnología.

Afirmó que la educación es una prioridad en un año muy difícil en el que se visibilizó la profunda diferencia que hay en nuestro país, en un país que se derrumba, crece el desempleo, eso impacta en nuestras aulas.

Consideró que " tenemos que administrar escuelas en las que conviven tres siglos", recordando que algunas todavía están en el siglo XIX, otras en el XX y como ICES en el XXI. Enfatizó " tenemos desafíos que no pueden esperar y Sancor es un ejemplo".

concluyó felicitando a Sancor Seguros por las iniciativas que resumen lo que debe ser el futuro de nuestra Patria.





Marcela Losardo



La titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos tuvo términos muy elogiosos y señaló que " cada vez que vengo a Sunchales se me llena de emoción el corazón", manifestó el compromiso de apoyar a empresas como Sancor Seguros.



Omar Perotti



El titular del Ejecutivo provincial remarcó “Sin dudas que una empresa que brinda servicios cumpla hoy 75 años no es ninguna casualidad. Aquí hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo de cada uno poniendo lo mejor para brindar un servicio de confianza: poner algo en marcha tiene su mérito y consolidarlo es importantísimo”. “Estamos viviendo una pandemia que va a marcar una era; y para este momento solo basta aferrarse a la solidaridad, a los valores que el cooperativismo ha marcado para salir adelante de la mejor manera”, añadió el gobernador.

“La apuesta de generar este instituto habla a las claras de que esta empresa ha mirado siempre hacia adelante”, indicó, al tiempo que resaltó la “decisión clave de Sancor Seguros de generar un vínculo con todo el país y el exterior”.

En otro tramo de su discurso, Perotti subrayó: “Tenemos que dar un salto de conectividad en la provincia, y esta posibilidad significa la presencia del Estado, acompañando con inversiones para llegar con fibra óptica donde no hay y para garantizar que donde haya alguien sin posibilidades económicas, pueda tenerla”.

“Esto también ayuda a fortalecer regiones, a equilibrarlas en el interior del país, a motivar y entusiasmar en inversiones y radicación”, señaló más adelante. Además, reiteró que Sancor, con “el CITES, viene marcando un liderazgo en este sector, en el que la Argentina y Santa Fe en particular tiene todo para convertirse en líder de la economía del conocimiento”

.Por último, recordó que “en las últimas semanas asistimos permanentemente en distintos lugares de la provincia a inversiones e inauguraciones de industrias y de empresas de distintos sectores, una señal de una Santa Fe de pie. Ese desarrollo privado sabe y cuenta con un Estado que tiene el mismo ADN, creemos en la producción y en el trabajo”. “Hoy Sancor, con la potenciación de este instituto, nos sigue alimentando a que ése es el rol. En Santa Fe y en Argentina tenemos que reunirnos al lado del futuro, de la innovación y del trabajo. Eso es lo que nos va a posibilitar retener talentos y construir una provincia en la que podemos aceptar las diferencias, pero nunca aceptar las desigualdades; y los valores del cooperativismo son los que nos ayudan a corregirlas”, concluyó Perotti.