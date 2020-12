Navidad: ojo con los gastos

Navidad huele a carne recién salida del horno, sueños agitados y regalos. ¡Porque amamos regalar y que nos regalen en Navidad! Ver la cara de felicidad de los que más queremos mientras abren sus regalos. Pero, cuidado: el 2020 es un año singular. Si cada diciembre se impone la cordura a la hora de gastar, en este debemos redoblar las medidas. Con una pandemia y una economía afectada, ¿Qué tal si ponemos a prueba nuestra capacidad para hacer compras inteligentes? Aquí te ofrecemos algunos consejos.



Regla de oro: no compres lo que no necesitas. Si para vos se trata de una práctica habitual, es hora de eliminarlo. Antes de comprar algo, frená y pensá si verdaderamente lo necesitás. No te dejes llevar por ofertas como 2x1 o el segundo producto con descuento, comprá lo que realmente necesitás.





Compará. Al buscar calidad no asumas que lo más caro es más duradero o eficaz, ni que lo más barato es más adecuado. Analizá qué producto es el más barato, pero también qué ofrece cada uno y si existe una relación proporcional entre calidad y precio.





Sé realista. Te ponemos un ejemplo muy sencillo. Si vas a comprar una notebook para trabajar, tené en cuenta tus necesidades y las diferentes opciones que hay en el mercado. "Uno de los errores más comunes es que las personas, sin tener en cuenta lo que realmente necesitan, van y compran un equipo que les dijeron o que les parece bonito. Sin embargo, no es lo mismo una notebook para un creador de contenido, que una para un diseñador, que una para alguien que solo navegará en la web”, dice Acer. Por tanto, ajustate a lo que se necesita y no gastes dinero de más.





Manejá tus sentimientos. Tus emociones afectan tus gastos. Tené cuidado con la famosa frase: “Me lo merezco”. Recordá que sí, te lo mereces, pero también te mereces una economía personal sana, que te permita dormir en paz.





Preguntate. ¿Realmente se trata de un descuento espectacular?, ¿es el mejor producto?, ¿puedo pagarlo? Si contestas con honestidad estas preguntas, no te arrepentirás de hacer adquisiciones impulsivas. Recordá que las ofertas sólo representan un ahorro real cuando están planeadas.













Sobre Acer



Fundada en 1976, Acer es una empresa de hardware + software + servicios dedicada a la investigación, diseño, comercialización, venta y soporte de productos innovadores que mejoran la vida de las personas. Las ofertas de productos de Acer incluyen PC, pantallas, proyectores, servidores, tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles. También está desarrollando soluciones en la nube para unir Internet de las cosas. Acer celebró su 40 aniversario en 2016 y es una de las 5 principales compañías de PC del mundo. Emplea a 7,000 personas en todo el mundo y tiene presencia en más de 160 países. Visite www.acer.com para más información.