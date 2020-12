SENSACIONES Y SENTIMIENTOS Sociales 22 de diciembre de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...





AMOR EN OTRAS PALABRAS

Le proponemos, atento lector, un juego que tiene que ver con el canto: descubrir en el texto siguiente si falta mencionar alguna palabra.

“Veinte años vivieron el uno junto al otro / Veinte años de cardo de cereal y de trilla / la rueda del molino acompasaba las horas / y el invierno dormía en la hiedra amarilla / El cuidaba de todo con prudencia callada / lo mismo los ganados que la cosecha fina / Ella cruzaba el patio como rueda de espuela / entre el pozo de agua, la mesa de harina / Durante veinte años se hicieron compañía Nunca se preguntó si la había querido / qué son esas palabras, estaba y la tenía / El no necesitaba noción más detallada que conocer su nombre, y su nombre lo sabía / él la llamaba Carmen en la sombra y la tarde / cuando la luz es lámpara de mecha tardía / El tren pasaba lejos como un cuento de infancia / y él no se preguntaba si en verdad la quería / Ella murió lustrando la vajilla de plata / él aprendió de golpe como caen las heladas” (“Qué son esas palabras”, Alberto Callaci-Rafael Bielsa).

Verdaderamente la palabra que falta es precisamente ésa en que está pensando, lector. No está en el texto el vocablo “amor”.

Como recurso poético es muy valioso, en el ejercicio de la escritura, aconsejar más que decir. Sugiriendo, la respuesta llega al entendimiento y a la sensibilidad con doble eficacia. En “Qué son esas palabras”, popularizada por Juan Carlos Baglietto, no se menciona al amor pero se lo percibe. Intenso y fuerte.

Pero alguien va más lejos en los modos de insinuar con mucha carga de información. Joan Manuel Serrat, en “Poema de amor” detalla los elementos exteriores que le son imprescindibles al hombre, parte de la pareja, asimilado a la importancia que le significa la presencia de ella.

“Mi fruto mi flor, mi historia de amor, mis caricias; mi dulce candil, mi lluvia de abril, mi avaricia. Mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta; la fe que perdí, mi camino y mi carreta. Mi dulce quehacer, mi sueño de ayer, mi equipaje; mi tibio rincón, mejor canción, mi paisaje. Mi manantial mi cañaveral, mi pereza; mi techo, mi hilar, mi leña, mi hogar, mi nobleza. Mi fuente mi sed, mi barco mi red, y la arena, donde te sentí, donde te escribí mi poema”

Con toda razón, lector, podría reclamarnos que no hemos puesto las partes de las canciones donde sí se expresa claramente la palabra tan insinuada y necesaria. Vamos entonces a recordar que en “Poema de amor” hay un recitado inicial: “El sol nos olvidó ayer sobre la arena, nos envolvió con voz suave sobre el mar. Tu cuerpo me dio calor, tenía frío y aquí, en la arena, entre los dos nació este poema, este pobre poema de amor. Para tí.”)

0 también referir, por ser necesario al mensaje, el dramático cierre de “Qué son esas palabras”: “que el amor es amor aunque no se lo diga”.

Cuando el sentimiento profundo y la literatura se encuentran, nace la belleza (conceptual y corpórea) y una música que no se sabe muy bien de qué rincón escondido ha surgido. Y los creativos ponen a relucir su mejor cualidad, para cantar y emocionar mientras se dice.

Como las sensaciones son independientes y de cada uno, quedan ustedes -acompañantes de estas ideas semanales con pretensiones de vivencias- invitados a hacerlas propias, o a escribir otras, si necesitaran interiormente hacerlo. Todo, por supuesto, si les causa gusto. Que la escritura, la música, el canto y la vida son un preferido camino de comunicación.

Y el amor está allí, acechando a los más rebeldes indiferentes.