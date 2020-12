Servicios municipales por el feriado de Navidad Locales 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Se informa el funcionamiento del 147, la recolección domiciliaria de residuos, la ZEC, el Cementerio Municipal, el Eco Punto y el Complejo Ambiental.

La Municipalidad de Rafaela informa cómo se prestarán los servicios con motivo del feriado de Navidad. Con respecto a la recolección domiciliaria de residuos, el miércoles 23 de diciembre se recolectarán los biodegradables. El jueves no habrá recolección. El servicio se retomará el viernes por la noche con biodegradables, nuevamente. Se recuerda que las bolsas deben ser depositadas en los cestos a partir de las 20 horas.

El viernes 25 el Cementerio Municipal funcionará normalmente en el horario de 7:30 a 19:30. La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) funcionará de 8 a 12 el jueves 24, mientras que el 25 no se cobrará. La línea 147 Rafaela Responde atenderá con operadores el jueves 24 hasta las 19. El viernes 25 se activará el contestador automático y todos los llamados serán registrados. La atención se retomará el sábado 26 desde las 7.

El Complejo Ambiental abrirá el jueves hasta las 13 y el viernes 25 permanecerá cerrado. Mientras que el Eco Punto, el jueves funcionará normalmente y el viernes no brindará el servicio.