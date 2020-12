"Un día muy emotivo" Locales 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ingeniero Gabriel Gentinetta, quien junto al presidente del CCIRR, Diego Castro y el Director Ejecutivo de la entidad, Iván Acosta, estuvieron este lunes en la habilitación de los nuevos 8 kilómetros de la obra de la Autopista, señaló: “Para nosotros hoy es un día muy emotivo, muy positivo y no sólo por esta habilitación de 8 kilómetros que creo que esto es para el acto, sino por el ritmo que está teniendo la obra; nosotros le planteábamos al gobernador, que en 6 meses se hizo una inversión en obra de un tercio de los últimos 6 años, es decir que en 6 meses se hizo lo que no se había hecho en seis años. Aprovechamos este impulso para pedirle que incluyan en la obra la vinculación con el área industrial, la pavimentación del camino 5 y del camino 6. También planteamos la posibilidad de incluir la conexión entre Rafaela y Sunchales, porque hoy tenemos una obra maravillosa que va a terminar en la variante y después tenemos un tramo de ruta común con intersección muy antigua y peligrosa, que es la ruta 13”. “Lo positivo es que el administrador de Vialidad nos dijo, en realidad se lo dijo al intendente, que le va a acercar los planos para hacer una licitación por un programa específico que tiene Vialidad, de vinculación de áreas productivas o turísticas con rutas, con lo cual le plantea que la pavimentación de los caminos 5 y 6 sea una licitación municipal con fondos nacionales”, explicó Gentinetta.

Respecto a los plazos, el representante del CCIRR, dijo que “nos dijeron que los plazos de una licitación de un municipio son más cortos que los de nación y que la Municipalidad puede sacar una licitación en dos o tres meses, con lo cual podría estar adjudicándose la obra en febrero, marzo. Lo positivo además, es que si se presenta el proyecto antes de fin de año, estaría entrando en este presupuesto; queda un trabajo arduo para la Municipalidad, pero contando con todo el acompañamiento del Centro Comercial”.

Gentinetta precisó por otra parte que “desde que nosotros estamos solicitando esto, se hizo un relevamiento topográfico desde la Municipalidad, porque obviamente los anchos de pavimento son mayores que el ancho del camino actual y por Ordenanza se hizo un non edificandi y después van a tener que aceptar donaciones de terrenos. El proyecto vial ya está hecho y al hacer ese proyecto se determinó que hay corrimientos de traza de energía de media tensión. Ese proyecto fue elevado a EPE también para que autorice los corrimientos y esto es lo que explicó la ingeniera Chivallero”.

Finalmente el dirigente destacó la decisión política que permite que hoy haya un plan de trabajo concreto, con plazos y con un ritmo de obra que está a la vista.