Reclamo de enfermeros

Este martes, los enfermeros santafesinos realizarán una caravana de autos para reclamar que el gobernador Omar Perotti reglamente la sentencia judicial que los considera "profesionales de alto riesgo" y cumpla "inmediatamente" con la decisión de la Justicia. Se trata del artículo 25 de la Ley 12.501 que establece que la enfermería es una profesión que está dentro de esas condiciones. La convocatoria es a las 10 horas frente al viejo hospital Iturraspe de la capital provincial, donde se concentrarán los automóviles para circular hasta Casa de Gobierno. Aquellas personas que desean acompañar pero que no puedan movilizarse en autos pueden dirigirse directamente a Casa de Gobierno a las 11:30 hs.

Según indica el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe en un comunicado enviado a este medio, "la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación del gobierno provincial, manifestando expresamente que deben dejar de buscar excusas, y que tienen 30 días como máximo para reglamentar el artículo 25". Hasta el momento no hubo ningún avance, por eso toda la enfermería exige que se mejoren las condiciones de las enfermeras y enfermeros santafesinos como lo manda la ley. Atendiendo a la actual situación de pandemia, todos los participantes de la movilización deberán llevar elementos de protección personal, como barbijos, pantallas faciales y respetar el debido distanciamiento social.



SINDROME DE "BURN OUT"

Una encuesta a unos 900 enfermeros y enfermeras de Santa Fe reveló que –no solo con la pandemia, sino desde antes- los profesionales están predispuestos a sufrir el síndrome de burn out, es decir, un estrés extremo, más conocido como de cabeza quemada, al que la doctora en Psicología y en Neurociencias, Ana Kelleyian, describió como “un infarto del alma”. El análisis de la encuesta reveló que un muy alto el porcentaje de enfermeros con riesgo de sufrirlo. Para Kelleyian “la persona ya trabaja por inercia. Es como un mal silencioso que va desgastando desde adentro, influye en el desempeño laboral y personal”. “Esto es quedar fuera del sistema, estás quemado, y te deja fuera de tus actividades, es como un fósforo en medio de fósforos, que si se quema también lo hacen todos los de su alrededor. Hay una pérdida de sentido del común, no es un estrés común en el que decís que te tomas un fin de semana, esto es una exterminación de la capacidad profesional” agregó la especialista. “Hay que entender que es una actividad de alto riesgo” concluyó sobre las modificaciones en la ley para darle valor al trabajo de enfermeros y enfermeras.