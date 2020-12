Rafaela sumó 11 nuevos contagios

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este lunes otros 11 casos nuevos de coronavirus para Rafaela, 25 menos que los informados el domingo, con lo cuál nuestra ciudad acumula 5.439 infecciones desde el inicio de la pandemia. Se trata de uno de los números más bajo en cuanto a los días hábiles de las últimas semanas, y hacemos esta distinción esta distinción porque los casos bajan durante los fines de semana y feriados debido a que se realizan menos testeos y también se procesa menos información, la que se va actualizando durante la semana. De todas maneras se continúa acentuando en nuestro medio el amesetamiento en la curva de contagios, que oscilan entre 10 y 50 en lo que va del mes de diciembre.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias locales indicaron que aún se encuentran activos 237 casos, siendo 845 los vecinos aislados, mientras que los pacientes recuperados ya son 5.091. El dato positivo de este inicio de la anteúltima semana del año tiene que ver con que no hubo personas fallecidas, manteniéndose en 111 los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de este potente virus.

Sobre la ocupación de las camas del Hospital "Jaime Ferré", hay 12 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 1 sospechoso, mientras que en unidad de terapia intensiva se encuentran internados 17 pacientes Covid-19 positivos, 16 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

Por su parte, a nivel provincial el Ministerio de Salud reportó anoche 792 nuevos casos de Covid-19 en el territorio, que acumula desde marzo 167.364, de los cuáles 33.243 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 134.121 por laboratorio. En cuanto a la distribución territorial de los nuevos contagios, Rosario registró 222 positivos este lunes, acumulando 65.472, alrededor del 39% de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%).

En este marco, el secretario de Salud municipal rosarino, Leonardo Caruana advirtió este lunes que "no hay segunda ola de coronavirus", aunque aseveró que lo que hay "son descuidos que aumentan contagios" y pidió que no se relajen las medidas para no tener que padecer las consecuencias.

No obstante, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de coronavirus con los 136 contagios reportados en las últimas 24 horas, totalizando 20.723. También registraron un número importante de casos las siguientes ciudades: 43 de Reconquista; 34 de El Trébol; 18 de Sunchales; 15 de Santo Tomé; 13 de San Justo y Tostado; 12 de Humboldt y Villa Gobernador Gálvez; 11 de Ceres, Gálvez y Vila; 10 de Pérez; 9 de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria; 8 de Nelson, Roldán y San Jorge; y 7 de Carcarañá, Recreo, San Lorenzo y Venado Tuerto

entre las más afectadas.

En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, que suma 8.192, se anunciaron 2 casos en Castellanos y 1 en Estación Clucellas, Humberto Primo, Lehmann, Santa Cara de Saguier y Tacural, en tanto que en las localidades cercanas a nuestra ciudad que pertenecen a otras jurisdicciones, hubo 5 en Franck, 4 en Elisa, 3 en Pilar, 2 en Santa Clara de Buena Vista y 1 en Sa Pereyra; 6 en Suardi y 2 en San Cristóbal y San Guillermo y 1 en San Martín de Las Escobas.

En la provincia hay 9.577 pacientes activos de Covid, al tiempo que se recuperaron 155.077 personas. Se encuentran 124 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 13 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria y en sala general hay 267 pacientes, mientras que en la bota santafesina se registraron 310.473 notificaciones de las cuales 122.300 fueron descartadas.



"A NO RELAJARSE"

Sin embargo, y más allá de esta baja de casos, el gobernador Omar Perotti alertó este lunes sobre el peligro de no cuidarse durante las fiestas. Perotti pidió que no se relajen los cuidados para evitar "acelerar" la segunda ola de coronavirus. También indicó que se permitirán reuniones de entre 10 ó 15 personas, pero solo para este 24 y 31 de diciembre.