La Provincia habilita reuniones familiares de hasta 15 personas para las fiestas Locales 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Lo anunció la ministra de Salud e insistió con los cuidados para evitar los contagios.

FOTO SCS SONIA MARTORANO. La ministra confirmó los permisos que regirán solo para los encuentros de Navidad y Año Nuevo.

Ante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno provincial dispuso ayer la habilitación de encuentros afectivos de hasta 15 personas por los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. “En estos días previos seamos muy cuidadosos, debemos prepararnos para estar con la familia”, afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano. Por eso, puntualizó sobre las medidas que reducen los contagios y afirmó: “En lo posible hagamos reuniones al aire libre, es decir, si tenemos un patio, un jardín o un balcón, si es un lugar que no tiene posibilidad de aire libre, en ambiente ventilado, en lo posible ventilación cruzada”.

“Se está llegando a una fecha particular porque se acercan las fiestas y es en este contexto que podemos adelantar que en aquella mesa en la que nos sentemos con nuestra familia, con nuestros seres más queridos, nos acercamos con todos los contactos que hayamos tenido en las últimas 48 o 72 horas especialmente”, remarcó la funcionaria.

Ante esto, la ministra hizo hincapié en cómo lograr reducir la posibilidad de contagios y detalló: “En estos días previos seamos muy cuidadosos, los cuidados que tenemos que tener siempre pero usemos el barbijo; la distancia social; el lavado frecuente de manos con agua y jabón, además del alcohol en gel; y evitar las reuniones innecesarias ya que debemos prepararnos para estar con la familia”.

“Recordemos también que en el momento de cenar, dejamos el barbijo pero en lo posible, en el intervalo usemos el barbijo, más aún cuando tenemos cerca a adultos mayores”, continuó Martorano. Para concluir la ministra de Salud cerró: “Todos los cuidados que tengamos en estas fiestas, van a redundar en el cuidado de aquellos que más queremos”.



EVITAR "REUNIONES MASIVAS"

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó ayer "evitar las reuniones masivas y con personas que no sean contactos estrechos" durante las fiesta navideñas para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus. La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, advirtió que "debemos evitar las reuniones que no sean estrictamente necesarias durante esta semana y en caso de tenerlas, limitar la cantidad de personas, limitar las reuniones que no son contactos habituales".

En el marco de un informe matutino de la cartera sanitaria en cuanto a la evolución de la pandemia, Rearte recordó la recomendación de que las personas se junten para las fiestas en "espacios abiertos o ante la imposibilidad, en espacios muy ventilados".

Rearte también sostuvo que se debe evitar la ingesta abundante de alcohol, porque induciría al relajamiento de las normas de distanciamiento. La directora de Epidemiología remarcó que "lo importante es planificar las fiestas para cuidarnos nosotros y a nuestros seres queridos" y señaló que "la transmisión del virus es mayor cuando estamos en espacios cerrados, es mayor cuando estamos en un número de personas importante, cuando no estamos con nuestros contactos habituales y cuando no cumplimos con las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas".

"Debemos evitar las reuniones sociales que no sean estrictamente necesarias", expresó la funcionaria, mientras que además pidió a la población "limitar las salidas posteriores a los festejos".

Según Rearte, "si bien hay una disminución de casos en el país, la mayoría de las localidades registran circulación comunitaria, lo que significa que el virus (Covid-19) sigue circulando". También recordó que, en el marco de la pandemia, "hay muchos países del hemisferio norte en una situación de aumento importante de casos y de la mortalidad".