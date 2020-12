En alza, la soja superó los 456 dólares Nacionales 22 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La tonelada de soja mantuvo ayer su alza imparable y se negoció a u$s 456,81 en el mercado de Chicago, lo que representó una suba del 1,90% respecto del cierre del viernes. Ya acumula un alza superior al 50% en lo que va del año, lo que promete impactar en forma favorable en el ingreso de divisas en la Argentina.

La oleaginosa alcanzó su mayor nivel desde el 14 de agosto de 2014, por la mayor demanda desde China, mientras en el caso de la Argentina también empezó a influir con fuerza la sequía y el paro en los puertos de granos, que lleva 12 días.

El contrato subió 8,54 dólares en el primer día de la semana de Navidad.

Desde el 16 de marzo, que tuvo el cierre más bajo del año, cuando cotizó a 301 dólares, creció 51%, unos 155 dólares.

Los despachos de commodities desde la Argentina vienen retrasados por las medidas de fuerza que afectan la operatoria en los puertos.

Al 16 de diciembre último se habían despachado 657.200 toneladas de maíz, un 38% de las 1,7 millones de toneladas programadas para diciembre, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario. También hay retrasos en el caso de los subproductos de soja: de harina/pellets de soja se embarcaron 586.800 toneladas de las 2,3 millones previstas. Esto representa apenas 25% del total a enviar al exterior antes de fin de año.

En aceite de soja, la carga dispuesta para este mes totaliza 614.500 toneladas, de las cuales apenas se embarcó el 14%, unas 86.300 toneladas.

Para la Bolsa de Rosario, el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus con origen en Gran Bretaña provoca alzas de precios en alimentos, porque se teme un impacto negativo sobre la producción esperada. Los subproductos de la soja mostraron resultados mixtos: suba del 1,67% (u$s 7,50) de la harina, a u$s 454,47 la tonelada, y baja del 0,27% en el aceite, a u$s 880,95.

Uno de los frentes que más preocupa al mercado de commodities es la escasez hídrica en Sudamérica. Según un informe de la Bolsa de Cereales porteña, la falta de lluvias condiciona el avance de las sembradoras en amplios sectores del área agrícola.

El avance nacional de siembra se eleva al 68% de las 17,2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2020/21.

Sigue levemente demorada respecto del ciclo anterior, pero ese cuadro podría agravarse. La falta de lluvias está complicando la siembra de las 2,2 millones de hectáreas que restan de soja de primera. También la siembra de soja de segunda en Córdoba, el norte de La Pampa y el centro-oeste de Buenos Aires.