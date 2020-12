Alberto Fernández: "Sólo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío" Nacionales 22 de diciembre de 2020 Redacción Por El presidente reivindicó este lunes el "coraje" demostrado por "cada ministro, cada funcionario y cada empleado" que trabajó a su lado, al igual que gobernadores e intendentes, para hacer frente a la crisis causada por la pandemia".

BUENOS AIRES, 22 (NA).- El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que sólo tiene "gratitud y reconocimiento" con sus ministros, al encabezar la primera reunión de Gabinete Federal en la ciudad fueguina de Río Grande, donde puso en marcha el proyecto de Capitales Alternas. "Yo sólo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío, cada funcionario mío, por cada empleado que en este Gobierno Nacional que trabajó a mi lado para mantener en pie a la Argentina", resaltó Fernández.

El mandatario realizó estas declaraciones luego del nuevo señalamiento que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre los funcionarios del Gabinete, acerca de quienes planteó que en caso de que "tengan miedo o no se animen, vayan a buscar otro laburo".

En ese marco, el Presidente precisó: "Todo este esfuerzo no es el esfuerzo de un Presidente, es de todo un gobierno, de 24 gobernadores, que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y una economía que se caída a pedazos".

"Todos dejamos de lado nuestras posiciones políticas y sólo nos dedicamos a poner a la Argentina de pie. Hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada, para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo", destacó.

Durante el encuentro, en el que los miembros del Gabinete nacional anunciaron obras y suscribieron acuerdos con sus pares provinciales, Fernández afirmó que "Tierra del Fuego es la Argentina, y hay que hacerla crecer como a todo el país. Ese debe ser el compromiso de todos".

"Tierra del Fuego es un lugar único para cualquier argentino, porque es donde se termina América Latina y es donde el territorio se amplía en la Antártida, que es nuestra", explicó el jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente subrayó: "Asumimos el compromiso de campaña de poner tantas capitales alternativas como provincias tiene la Argentina, y en Tierra del Fuego hacemos el primer encuentro de trabajo porque es un gran símbolo".

Al exponer, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ponderó la "cantidad de acciones de gobierno y de obras que llegan a la provincia, que son importantísimas para el plan de ampliación de nuestra matriz productiva".

El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Transporte, Mario Meoni; Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

También participaron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y el secretario de Energía, Darío Martínez. Por parte de Tierra del Fuego estuvieron presentes la vicegobernadora, Mónica Urquiza; y los intendentes de Río Grande, Martín Pérez; y Ushuaia, Walter Vuoto.

Por videoconferencia participaron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Buenos Aires, Axel Kicillof; además del CEO de la empresa Globant, Martín Migoya, desde España; la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López, desde el Centro de Frontera, San Sebastián.



MALVINAS

Fernández inició su actividad en la ciudad fueguina de Río Grande con un homenaje en el Monumento a los Héroes de Malvinas, donde calificó a las islas "como la tierra usurpada" que le "duele tanto" como a cada uno de los ex combatientes.

"Esa tierra usurpada me duele tanto como a cada uno de ustedes, y valoro y quiero entrañablemente a cada uno de los que lucharon por recuperar esa tierra", expresó el Presidente.

El mandatario fue recibido en Río Grande por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el intendente Pérez, donde se puso en marcha la iniciativa de Capitales Alternas.

En primer lugar, Fernández colocó una ofrenda floral en el Monumento que recuerda a los argentinos que combatieron en el conflicto bélico de 1982, aocmpañado por un grupo de veteranos de Malvinas. "Gracias por abrazar la causa Malvinas", enfatizó el jefe comunal Pérez tras destacar la presencia de gran parte del Gabinete nacional en Tierra del Fuego, donde se realizó la firma de una serie de convenios entre la Nación y la provincia, en las distintas áreas. .

"Recibir al Presidente en Río Grande, tierra de Malvinas, es algo muy especial para todos los fueguinos, y que esté junto a nosotros en este Monumento tan especial es un orgullo para todos", expresó, por su parte, Melella.