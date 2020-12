El dilema de la Copa América

No son muchas las actividades que se pueden confirmar para el año que está por llegar; colisionan sin solución de continuidad, los deseos con las posibilidades y este escenario, lejos esta de despejar las incertidumbres.

Asistimos en los últimos días al encendido de las alertas sobre la complejidad del tema sanitario en todo el planeta y más allá de las expectativas que una vacunación masiva de la población despierta, una mirada objetiva, nos lleva a desconfiar de los resultados de tales aspiraciones.

Conmebol ha podido imponer la agenda de partidos de sus dos principales torneos sudamericanos; por ahora las diferentes instancias se han cumplido sin alteraciones, excepto la postergación de la fase de 8vos de final entre Inter de Porto Alegre y Boca por el duelo decretado ante el fallecimiento de Diego Maradona y que ya fue jugado una semana mas tarde, decenas de partidos se disputaron en tiempo y forma, aplicando exitosamente los protocolos internacionales.

Este antecedente tiene una influencia mayor, al proyectarse los obstáculos con los cuales la organización de la próxima Copa América se puede encontrar y la aplicación de los eventuales procedimientos sanitarios.

Sin embargo y con el calendario de partidos confirmados para este torneo a disputarse, por primera vez, de forma compartida entre naciones en junio de 2021, la vigencia dramática de la Pandemia en nuestro continente, que impidió observar el aplanamiento de la curva de contagios en una primera etapa, más la angustia que genera un rebrote en nuestro invierno, está moviendo las estructuras en Asunción sembrando una lógica preocupación que modera aquel optimismo de meses atrás.

En nuestro continente, ya sabemos que volveremos a atravesar momentos tensos sin que nos hayamos sacado de encima el primer embate del Coronavirus y que, en todo caso, augurando el mejor resultado de una masiva vacunación que se está pergeñando, el panorama para los tiempos en los cuales se dispute ese centenario campeonato de selecciones, no entrega la claridad que se esperaba.

Alejandro Domínguez, en tanto presidente de Conmebol, sigue ofreciendo un discurso sólido, de buen talante, apoyado justamente en la buena crítica que las organizaciones de la Copa Libertadores y Sudamericana, han conseguido, emparentándolas de esa forma, con las garantías que se pueden trasladar para el normal desarrollo de esta actividad que de manera conjunta van a organizar Argentina y Colombia.

El cierre de las fronteras en Uruguay y las estadísticas poco alentadoras en Brasil, por ejemplo, son indicadores negativos a pesar que todavía faltan 6 meses para le ceremonia inaugural en el estadio Monumental, día en el cual, además, jugaran Argentina y Chile.

Los expertos sanitarios, muchos de ellos gurúes falibles, han pronosticado un rebrote para los meses de marzo y abril, algo que, de confirmarse en el tiempo, colocaría en una posición muy incómoda a los popes sudamericanos.

Hay que señalar que además la aspiración de este Comité, es que los espectadores puedan regresar a las tribunas y mostrar una imagen bastante recuperada de una esencia que se perdió a consecuencia de los protocolos de seguridad y que hoy, en todo el mundo, ofrecen imágenes desoladoras en la disputa de todos los partidos.

Los aficionados se han llevado a sus casas el fervor y la influencia que ejercieron hasta que todo esto, nos explotó en la cara.

En consecuencia, es evidente que, frente a semejante panorama, el optimismo de jugar la nueva edición de la Copa América, tal como esta planteada en las distintas sedes de ambos países y con la presencia de los hinchas, es mas una ilusión con un hecho concretarle.

COLOMBIA AGREGA INCERTIDUMBRE

El debate sobre el requerimiento de las pruebas PCR a los viajeros internacionales que quieran ingresar a Colombia consigue cada vez más detractores. Esta vez fue el Ministerio del Deporte el que, según Blu Radio, sopesó a través de su cuenta de Twitter las implicaciones negativas que el requisito podría tener sobre el deporte nacional.

Para el funcionario resulta preocupante que la orden del juez pueda poner en peligro los eventos deportivos internacionales que el país organizará en 2021, como la aplazada Copa América, la siguiente etapa de las eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022, el torneo Sudamericano Sub 20, los Panamericanos Junior, entre otros.

Las palabras del funcionario fueron retomadas por la Federación Colombiana de Fútbol, que no sólo comparte la preocupación del ministro, sino que también recuerda otros eventos de talla internacional como las copas Libertadores y Sudamericana de clubes.

Ambas cuentas acompañaron sus declaraciones con la imagen del fallo del 26 de noviembre que ordena exigir a cada viajero que quiera entrar a Colombia una prueba PCR con resultado negativo para Covid-19, en lo que muchas entidades, incluyendo el Gobierno Nacional han considerado como algo imposible de cumplir.

Todo esta supeditado, como se observa, al estado sanitario de los países organizadores y del resto de los que llegarán para completar la grilla; en esta ocasión arribaran de otros continentes, selecciones como las de Qatar y Australia que han sido invitadas para darle simetría a los grupos y expansión de marketing.

Esa diversidad podría terminar de complicar el desarrollo del torneo, si es que no se determina a corto plazo, que el mismo seguirá siendo un espectáculo solo para los televidentes.