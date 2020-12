La Leyenda cumple 50

El maravilloso mundo que me ofrece el teclado que tengo ante mí es inexplicable; casi una manera de viajar por todos los tiempos sin pagar peajes ni dejar monedas en el camino. Algo de cuero, quizás.

Por prescripción propia, he colocado debajo de la PC la querida "Remington", apacible caja de plástico que alberga mi primera máquina de escribir propia. Conviven en mi escritorio el pasado casi eterno y el etéreo presente.

Algunos no suelen prestarle demasiada atención al detalle. Yo, sí. En este tiempo de triste pandemia estaba buscando un resquicio para alentar la esperanza de la vida, la dedicación y el agradecimiento.

Como viejo contador de historias amo los dorados setenta; teñidos de juventud propia y sentido romántico, cada cual lo toma a su modo, pero siempre deja espacio para no ir tan lejos, aunque algunos ya no irán porque -simplemente- ya no están.

Imagino aquella jornada del 21 de diciembre de 1970. La historia me la contaron, las sensaciones las adapto a mi gusto, pero no cambio hechos, sino que aporto percepciones.

Imagino al pibe ese de 17 años que está por debutar frente al micrófono de la flamante radio de la ciudad con la obligación de no fallar. Recién salido del secundario ya dio su prueba ante dos figuras que serán historia grande: Leonelo Bellezze y Fortunato Nari. El Director de Deportes y el Director Artístico aprueban la llegada del joven tras un riguroso examen de dicción, conocimiento y -supongo- sentido común.

Pasará el boletín de las 19 y en algún momento le llegará el turno de leer sus primeras líneas, redactadas por otra leyenda del éter, Carlos Beceyro.

Víctor Hugo Fux ha comenzado el camino del Periodismo (lo escribo con mayúscula porque así lo siento). Medio siglo después lo sigue ejerciendo con la misma capacidad, vocación, responsabilidad, honestidad y brutal estado de sencillez que siempre lo ha destacado.

Lo conocí en 1974 y fue uno de los que me posibilitó llegar a LA OPINION con algo más de veinte años. Aprendí, escuché y (a veces) seguí sus consejos.

Eternamente agradecido. Hicimos muchas cosas juntos, entre ellas inventamos la televisión local con otros desaliñados soñadores tan locos como nosotros. También fuimos familia, con nuestras hijas (todas mujeres!) y ahora lo veo disfrutar a su nieto.

Tantas horas compartidas en aquellos viajes interminables por el amplio país sirvieron para conocerlo, pero siempre la pasión de hacer Periodismo. Solíamos mencionar que nuestro debut en las canchas fue en el mismo estadio: el de Sportivo, claro que con diez años de diferencia.

Mi primer original para el diario, escrito en la máquina de Elda Massoni un domingo de noviembre, lo corrigió VHF. Hoy sabe que tiene prohibido tocar una letra de este material.

Amigo. Maestro. Lírico. Agradecido. "Apaciguador" (SIC) serial de mis desatinos, quería dedicarle estas palabras recordando al amigo Atilio "Pepe" Andereggen, armador del diario en las épocas del plomo caliente, que se permitía llamarlo "Loco" al Jefe de Deportes, quien le devolvía el convite con un "¿Qué te pasa, Loco Pepe?". En algún lugar, degustando una "Quilmes" y un "Imparciales" (negro, con filtro) se estará riendo.

Yo siempre le decía Víctor. Desde hace un tiempo le digo "Leyenda".

Es merecido.