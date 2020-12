Londero celebró en TC Pista Deportes 21 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En una definición para el infarto, Ayrton Londero consiguió el primer triunfo de la temporada de TC Pista en el autódromo de San Juan, y, ante el abandono de Germán Todino y el retraso de Andrés Jakos, pudo consagrarse campeón con el Ford del equipo del Gurí Martínez.

"No lo puedo creer, no lo puedo creer… Es un sacrificio enorme que se hace para estar acá", fueron las primeras palabras del flamante campeón, casi sin poder hablar de la emoción. “Corrí con lo que tenía, sabía que tenía mejor auto que Elio, pero me pasó bien y lo respeté, y después lo esperé. Tenía que buscar la bandera de cuadros y por suerte se dio. Nadie nos tenía como candidatos y ahora hay que disfrutar”, comentó, más tranquilo, con la Copa de Plata en la mano.

La clasificación: 1) Ayrton Londero (Ford) en 31m15s158/1000; 2) Santiago Alvarez (Dodge) a 3s509; 3) Martin Vazquez (Dodge); 4) Kevin Candela (Ford); 5) Elio Craparo (Ford); 6) Humberto Krujoski (Chevrolet); 7) Pedro Boero (Ford); 8) Federico Iribarne (Chevrolet); 9) José Rasuk (Dodge) y 10) Augusto Carinelli (Chevrolet).

Posiciones Copa de Plata: 1) Ayrton Londero 143 puntos (campeón); 2) Andrés Jakos 137.25; 3) Germán Todino 131; 4) Martin Vazquez 122.75; 5) Santiago Alvarez 117.25; 6) Elio Craparo 115.