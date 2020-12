Werner se coronó en San Juan Deportes 21 de diciembre de 2020 Redacción Por El entrerriano fue quinto en la final de la última competencia del TC, ganada en El Villicum por Agustín Canapino.

FOTO NA MERECIDO./ Luego de varios intentos, Mariano Werner pudo quedarse con el campeonato. FESTEJO EN PISTA./ El entrerriano le sacó el jugo al Ford.

El entrerriano Mariano Werner, con Ford, se consagró ayer campeón del Turismo Carretera por primera vez en su carrera, al lograr el quinto puesto en San Juan, la última final de la temporada 2020, ganada por el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet). Werner es el campeón número 36 de la historia y le dio la corona 43 para Ford, que se mantiene como la marca más ganadora de la máxima categoría del automovilismo argentino, tras un fin de semana ideal que incluso tuvo presencia de unos 4.000 espectadores con los protocolos sanitarios correspondientes.

En el autódromo "San Juan Villicum" la carrera la ganó Agustín Canapino, que venía de tres títulos al hilo, pero debió entregar el "1" con triunfo en la última competencia, acompañado en el podio por Jonatan Castellano (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

"Algunos me perdonaron, otros me castigaron, le mando un beso a mi señora, a mis hijos, a todo el equipo que me acompañó", fueron las primeras palabras del campeón. "Tardó, hay veces que las cosas tardan, pero todo llega a su debido momento. Fueron 13 años buscando esto, algunas veces con errores míos, por eso agradezco a todos los que me acompañaron", agregó el nacido en Paraná.

Para Werner, su paso por San Nicolás y La Plata, donde logró tres victorias en fila para hacer el primer colchón de puntos en el campeonato, resultó vital ya que después se dedicó a cuidar esa diferencia en la reducida Copa de Oro. Por eso en esta carrera final intentó no cometer errores y mantenerse cerca del pelotón de punta sin necesidad de arriesgar de más. Porque Canapino, que ya no tenía opciones de retener el título, ganó de punta a punta y dejó atrás a Juan Pablo Gianini, Mauricio Lambiris, Castellano -que sí tenía chances- y el propio Werner. Este último, incluso, cayó una posición con Mazzacane, justo antes del ingreso del auto de seguridad en la tercera vuelta de la carrera.

En la cuarta vuelta los pilotos aceleraron nuevamente a fondo con Canapino como líder, seguido por Gianini y Castellano, quien dejó atrás a Lambiris. A seis giros para que se termine la temporada 2020, Castellano y Mazzacane doblegaron a Gianini y se ubicaron segundo y tercero respectivamente. Más allá de eso, Werner sabía que le alcanzaba y se dedicó a llegar prolijamente a la bandera a cuadros, para alzarse con el título de campeón.



LA CLASIFICACION

1) Agustín Canapino (Chevrolet) en 37m12s954/1000 a un promedio de 137.167 km/h; 2) Jonatan Castellano (Dodge) a 4s431; 3) Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 5s061; 4) Mauricio Lambiris (Ford); Mariano Werner (Ford); 6) Christian Ledesma (Chevrolet); 7) José Manuel Urcera (Chevrolet); 8) Julián Santero (Ford); 9) Juan Cruz Benvenuti (Torino) y 10) Emanuel Moriatis (Ford).

Cabe acotar que los ganadores de series habían sido Juan Pablo Gianini (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).



POSICIONES COPA DE ORO

1) Mariano Werner 153.25 puntos (campeón); 2) Jonatan Castellano 133.75; 3) Gastón Mazzacane 131.25; 4) Juan C. Benvenuti 127.75; 5) Christian Ledesma 116; 6) José M. Urcera 113; 7) Mauricio Lambiris 109.5; 8) Julián Santero 99.5; 9) Agustín Canapino 90 y 10) Juan B. De Benedictis 85.