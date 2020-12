Cómo quedó Atlético y cuándo vuelve a jugar Deportes 21 de diciembre de 2020 Redacción Por La Crema logró su tercera victoria al hilo tras vencer 2-0 a Villa Dálmine, sigue en lo más alto y ahora tendrá dos juegos, de tres, en Alberdi.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DISPUTA. / Ángelo Martino va por el balón ante la marca del jugador de Dálmine.

Luego del triunfo en Campana Atlético de Rafaela alcanzó los 10 puntos y sigue siendo el único puntero de la zona Campeonato B de la Primera Nacional, invicto hasta el momento. La ‘Crema’ suma tres triunfos al hilo y un empate. Tiene 11 goles a favor y 5 en contra. Ayer, por segundo partido consecutivo pudo mantener su arco en cero, algo que desde la llegada de Otta le costó muchísimo. Otra buena señal.

En lo que respecta a su próxima presentación, aún falta la confirmación oficial de AFA, será el domingo 27 de diciembre ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 5, a las 17.10hs en el estadio Monumental de Alberdi.

El Lobo mendocino juega este lunes ante Tigre (va por TyC desde las 21.30hs) y con 4 puntos en la tabla, sueña con una victoria que le permita seguir peleando por los primeros lugares.

Luego, deberá visitar a Defensores de Belgrano y cerrará, en lo que podría ser un partido definitorio para ir a la final, a Sarmiento de Junín. El elenco ‘Verde’ es escolta de la Crema con 7 unidades pero tiene un partido pendiente, en realidad 45 minutos ante Defensores de Belgrano, cotejo que no pudo continuar por falta de iluminación y que aún no tiene fecha de disputa.



La fecha 5 se jugará de la siguiente manera:



Campeonato

ZONA A: Domingo 27/12: 17.10hs Atlanta vs Temperley, 21.00hs Estudiantes RC vs Ferro. Lunes 28/12: 17.10hs Platense vs Agropecuario, 21.30hs Dep. Morón vs Estudiantes BA. ZONA B: Domingo 27/12: 17.10hs Atlético de Rafaela vs Gimnasia Mendoza, 21.30hs San Martín Tucumán vs Villa Dálmine. Lunes 28/12: 17.10hs Dep. Riestra vs Sarmiento de Junín. Martes 29/12: 19.20hs Tigre vs Defensores de Belgrano.



Reválida

ZONA A: Domingo 27/12: 17.10hs Barracas Central vs Brown Puerto Madryn, 19.10hs Belgrano vs Nueva Chicago, 19.10hs Independiente Rivadavia vs San Martín San Juan, 21.00hs Mitre Santiago del Estero vs Alvarado. ZONA B: Domingo 27/12: 17.10hs Almagro vs All Boys, 17.10hs Gimnasia Jujuy vs Instituto. Lunes 28/12: 17.10hs Santamarina vs Brown de Adrogué. Martes 29/12: 17.10hs Quilmes vs Chacarita.