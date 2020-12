En la Argentina los accidentes viales provocan 10 muertes por cada día Policiales 21 de diciembre de 2020 Redacción Por Las cifras de accidentes viales no paran de subir. Durante las fiestas de fin de año aumenta el consumo de alcohol, uno de los mayores factores de riesgo. Y los motociclistas son los que llevan la peor parte.

Luego de que un auto atropelló a un niño de cinco años y su conductor se dio a la fuga en el barrio porteño de Flores, trascendió que en las últimas semanas subió la cantidad de accidentes viales con víctimas fatales, provocando un promedio que supera los 10 muertos por día.

Al comienzo de la pandemia, por los estrictos controles, la fatal estadística había descendido a dos por jornada.



RELEVAMIENTOS

El preocupante dato se desprende de los relevamientos llevados a cabo por el Ministerio de Transporte de la Nación y tiene como objetivo "conocer la siniestralidad con víctimas fatales" en el país, así como "medir la evolución semanal de la siniestralidad fatal".

Según el documento, desde mitad de abril -ya en épocas de pandemia del coronavirus- hasta principios de este mes hubo casi 1.500 siniestros fatales, siendo octubre (247) y noviembre (244) los meses con mayor cantidad de casos.

Sobre ese número de siniestros, 1.574 personas perdieron la vida.

De hecho, noviembre fue el mes que más muertos registró, con 261, es decir con un promedio de 8,7 decesos por día.

Algo parecido pasó en octubre, cuando 259 peatones, automovilistas y sus acompañantes perdieron la vida.



UN RANKING

LAMENTABLE

Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, lideran el ranking de accidentes fatales.

En términos generales, la mayor cantidad de siniestros se registró en Buenos Aires, con el 19,1%.

En tanto, la siguen Córdoba, con el 10,5%, y Tucumán, con el 9,4%.

Respecto a las víctimas fatales, el top es el mismo, pero varían, en algunos casos, los porcentajes.

Mientras que Buenos Aires fue el escenario del 18,9% de los decesos, Córdoba sufrió el 10,5% de los fallecimientos y Tucumán el 9,5%.



EN RUTAS: UN

44 POR CIENTO

Además, el informe precisó que la mayor cantidad de siniestros (44%) se dio en rutas, mientras las avenidas (19%) fueron el segundo escenario más fatal registrado.

En tanto, la noche (de 19:01 a 7) representó la franja horaria más peligrosa, ya que en ella se dieron el 55% de los siniestros.

Sobre esto último, el informe destacó que "la siniestralidad aumenta con el correr de las horas, alcanzando su pico entre las 19 y 22 horas" y aclaró que, "según el tipo de usuario, se perciben distintos picos diferenciales, con mayor presencia de peatones a las 17 y entre las 19 y 20, y de los automóviles entre las 22 y 23, así como entre las 2 y las 3 de la mañana".

Otro dato no menor es que la colisión fue el tipo de siniestro más común, con un contundente 52 por ciento. Asimismo, mientras que los rangos etarios más afectados fueron los de 15 a 24 años y 25 a 34 (23 por ciento cada uno, totalizando un 46% entre ambos), fueron los hombres la población más accidentada, ya que están involucrados en el 84 por ciento de los siniestros viales.



MOTOCICLISTAS

Los motociclistas protagonizan el 52 por ciento de los siniestros.

Bajo esta línea, un preocupante 52 por ciento tuvo a los motociclistas como participantes o protagonistas de algún siniestro, estadística que lleva como escolta a los automovilistas, con el 22 por ciento. En un tercer escalón están los peatones, con el 10 por ciento.



PICADAS

Cabe rememorar que en septiembre último, fuentes judiciales le detallaron a Diario Popular que, en el AMBA, se corrían en ese entonces un aproximado de mil picadas por semana, es decir, poco más de 20 por hora.

Ese dato se dio a conocer luego de que un niño de seis años perdiera la vida al ser atropellado mientras aguardaba poder cruzar la calle junto a sus padres en la localidad bonaerense de Laferrere.



PREOCUPANTE

Los datos sobre hechos fatales con personas muertas no paran de subir en los relevamientos, mientras se generan mayores controles en las arterias.

Desde organizaciones civiles y también instituciones del Estado se pide a la población no consumir alcohol antes de conducir, y del mismo modo la necesidad de respetar las normativas viales vigentes en todo el país.