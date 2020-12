Tips para alimentarse saludablemente Sociales 21 de diciembre de 2020 Redacción Por Temporada de compartir en familia, festividades y comida, mucha comida. Las fiestas y las vacaciones interrumpen la rutina diaria. ¿Cómo alimentarse correctamente? Los especialistas de DIM Centros de Salud comparten algunos consejos para no abusar y excederse en las celebraciones con la comida en Navidad y Año Nuevo.

Puede ser fácil darse un exceso de golosinas durante las fiestas y en las vacaciones, pero es posible comer sano durante la temporada. Un sinfín de opciones de comida saludable para toda la familia se puede preparar, solo tener cuidado de no caer en los excesos. Si bien no podrá controlar todas las situaciones, concéntrese en todas las que pueda. Por ejemplo, guardar las golosinas en lugares que sean menos accesibles; si hornea, guarde una pequeña cantidad para usted y su familia, luego regale el resto o antes de ir a una fiesta coma un refrigerio como una porción de su fruta favorita y cuando llegue al lugar no se apresure a la mesa de comida.

La licenciada Fabiana Bardeci, nutricionista deportiva de DIM Centros de Salud, explica que en esta época de reuniones familiares se suele consumir alimentos muy elaborados, que en exceso pueden provocar mala digestión, acidez, pesadez, hinchazón, aumento de peso, entre otras intolerancias gastrointestinales.

“Sería útil tener presente ciertos consejos nutricionales. Para no tirar a la borda el esfuerzo de todo el año si se planifica con tiempo el menú y se evita comportamientos no adecuados con respecto a la alimentación se puede festejar la Navidad y Año Nuevo sin excesos y de manera saludable”.

Disfrutar de los platos tradicionales, cocinar la cantidad que se va a comer y que no sobre. Planificar la compra con anterioridad.

Comer de todo lo que se ofrece sin llenar los platos, comer despacio y masticar bien los alimentos.

Hacer todas las comidas del día. Evitar los ayunos el día anterior a las fiestas.

Las entradas: ensaladas, mariscos, fiambres como lomito jamón natural o pastron (pocas cantidades porque son alimentos con sodio y grasa). Otra opción son pickles y hongos bajo en calorías, se puede utilizar en huevos rellenos, kani kama y palmitos.

Elegir carnes magras como pavita, pechuga sin piel, peceto, lomo, colita de cuadril, vacío, tapa de asado y matambre. Se pueden hacer al horno en escabeche, asado, bochette con verduras. Evitar carne de cerdo.

Optar por verduras como guarnición como ensaladas de varios colores como Waldorf; palmitos, tomates rellenos, Cherry o verduras rellenas con atún al natural (no en aceite).

En caso de preparar arroz, pastas o papa perejilada, primavera o rusa usar como guarnición y no como plato principal.

Utilizar mayonesas light, crema de leche light o queso blanco descremado, salsa golf baja en calorías para aderezar las comidas.

Cocinar sin sal; optar por frutas frescas para ensaladas de frutas, helados de agua o light; optar por bebidas light o agua. No más de 2 copas de alcohol. Evitar el pan.

En caso de tener una mesa dulce, servirse un plato chico o porciones reducidas. Por ejemplo, un puñadito de frutos secos, 1 porción de pan dulce. Evitar los confites y chocolates.

Preparar tragos y bebidas sin alcohol como frutilla licuada con jugo de naranja, licuado de durazno con almíbar de conservas light, clericó light con gaseosa lima limón, jugo de manzana y ensalada de fruta.





Con el asesoramiento de Fabiana Bardeci

Licenciada en Nutrición Deportiva de DIM Centros de Salud

MN 3164 - MP 931