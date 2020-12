"Presupuesto diseñado sin pandemia", advirtió Arroyo Nacionales 21 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ARROYO. Podría haber "medidas de emergencia".

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que la ley de Presupuesto 2021 fue "diseñada" bajo el supuesto de que el año que viene no habrá pandemia, pero admitió que "si la situación sanitaria se complica y hay rebrotes, se tomarán medidas de emergencia", que alterarán el plan presupuestario.

Arroyo hizo un repaso del refuerzo de las políticas sociales para fin de año, en muchos casos con duplicación de montos.

En otro orden, reconoció que el 2020 fue "un año durísimo, muy complicado" en términos de salud y en lo económico, y que equivale a "10 años para la vida cotidiana".

"Mucha gente perdió ingresos, mucha gente angustiada. En la primera etapa había centros de aislamiento. Me hizo acordar a los centros de evacuados", comparó.

No obstante, consideró que los distintos actores sociales estuvieron "a la altura" de las circunstancias para atender la crisis, y mencionó en ese sentido "al Estado, las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas y las empresas".

Sobre la marcha de la economía, mostró optimismo y dijo que "está mejorando un poquito la situación".

"Hace cinco semanas que veo que está bajando un poquito la cantidad de gente en los comedores. Eso porque hay un poquito más de changas. Veo que está mejorando la situación de a poco en un año muy difícil", analizó.

Por último, el ministro negó que el Gobierno esté en una fase ajustadora, como sostienen algunos dirigentes de la oposición.

"El IFE habían sido 45 mil millones de pesos por mes. Nosotros con todas las medidas que aplicamos en diciembre tenemos una aplicación de 63.000 millones de pesos", explicó.

Y puntualmente acerca del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social detalló que arrancó el año con partidas aprobadas por 84.000 millones de pesos y terminó con un total a ejecutar por 240.000 millones.