El aporte del agro a la economía de Argentina Nacionales 21 de diciembre de 2020 Redacción Por DIVISAS POR U$S 31 MILLONES EN 2021

FOTO ARCHIVO EXPORTACION. La cotización de los granos posibilitará un significativo ingreso.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Por el alza de precios de los commodities, el sector agropecuario argentino aportará divisas por unos u$s 31.100 millones durante 2021, estimó un informe de la Fundación Mediterránea.

Serán u$s 4.600 millones más que lo aportado este año (alrededor de u$s 26.500 millones), lo que representará un incremento superior al 17%.

"En un escenario base de precios y cantidades (cotizaciones de mercados de futuros y volúmenes similares a los de este año), el flujo de divisas 2021 se estima en u$s 31.100 millones, u$s 4.600 millones más que en 2020", consignó el reporte titulado "Crucial aporte de agrodólares a las exportaciones de 2021".

Tanto la Bolsa de Cereales porteña como la de Comercio de Rosario siguen estimando que el área sembrada con los dos principales cultivos de verano (maíz y soja) se mantendría con pocos cambios en la campaña 2020/21 respecto de la previa.

Acerca de las labores de siembra, si bien vienen avanzando, lo están haciendo a un ritmo un poco más lento que el habitual, por insuficiencia de humedad en los suelos.

"Resulta clave que las lluvias hagan su aporte en las próximas semanas para completar la superficie total prevista", consignó el informe.

Tras el rally alcista de septiembre y octubre, los precios internacionales de las commodities agrícolas siguieron subiendo y están a la espera de cómo evoluciona la campaña sudamericana, en medio de la preocupación por la sequía.

"Los principales granos que exporta la Argentina cotizan actualmente muy bien y los mercados de futuros sugieren que estos valores se mantendrían en niveles altos en el 2021 (los más elevados desde 2014)", se indicó.

Se estiman las exportaciones de granos y principales derivados industriales en el 2021 bajo distintos escenarios de volúmenes y precios medios.

"Es de esperar que problemas de producción en la Argentina generen más presión sobre las cotizaciones, en un mercado mundial que converge a una situación de existencias más estrechas", señaló la Fundación Mediterránea.