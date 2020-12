"Pasamos lo peor, pero esto todavía no terminó" Nacionales 21 de diciembre de 2020 Redacción Por "Jamás me iría de un lugar en el medio de esta situación. La peleo todos los días y la voy a seguir peleando", aseguró González García.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que "hay un relajamiento general" en la población y advirtió que "pasamos lo peor, pero esto todavía no terminó".

"Hay un relajamiento general producto un poco del verano, el cansancio. Yo no me resigno, cuidémonos. Pasamos lo peor, pero guarda que no terminó", dijo González García.

En ese marco, el funcionario nacional reconoció que los argentinos "podemos complicar el verano" si no continúan los "cuidados necesarios" ante la pandemia.

Para González García, "no hay ninguna receta que supere a que uno no cumpla con el distanciamiento, con el cuidado y el barbijo", y aclaró: "Si eso pasa, lamentablemente, podemos complicar no solamente el post-verano, podemos complicar el verano, mucho más cuando se relaja en una vacación".

"Rusia tiene una trayectoria científica muy importante", resaltó el ministro, y dijo estar "preocupado" por la cantidad de casos de coronavirus.

En esa línea, González García aseguró Que "no quisiera ir a nuevas restricciones", pero pidió "cumplir las normas" porque la pandemia se trata de una situación "difícil y larga".

"No quisiera ir a nuevas restricciones. Los test sirven pero en un conjunto de medidas que son: el aislamiento, contacto cercano, que se cumplan las cosas. Acá no hay libreto, esto es un virus nuevo", subrayó el titular de la cartera de Salud.

Al ser consultado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo, respondió: "Jamás me iría de un lugar en el medio de esta situación. La peleo todos los días y la voy a seguir peleando".

"Siempre tuve vocación de servicio, no me hago el héroe", subrayó González García, y agregó: "¿Cómo me voy a ir en este momento de un lugar donde hacemos mucho y tenemos un gran equipo? Trabajamos codo a codo y estamos en todo el país".

Además, afirmó que el presidente Alberto Fernández es "un apasionado de este tema, la prioridad es la salud y la vida y se ha cumplido".

En sintonía, reivindicó la gestión del Ejecutivo nacional sobre el sistema de salud en la pandemia, y graficó: "Nos subimos a un avión que estaba destartalado, lo tuvimos que hacer andar, y cuando lo empezamos a hacer andar, nos agarró una tormenta de frente espantosa y se nos paró el motor".

Respecto a un posible acuerdo con el laboratorio Pfizer, el ministro de Salud de la Nación indicó que "todavía hay negociaciones".

"Estamos en negociación y por confidencialidad no puedo decir las cuestiones que están en debate. Confío, todavía tengo la última esperanza de poder cerrar la negociación", manifestó.

En otro tramo de la entrevista, el titular de la cartera sanitaria aseguró que tiene "mucho miedo respecto a las fiestas" de fin de año.

"El fin de semana pasado me preocupé mucho por dos cosas: la primera es que empecé a ver un aplanamiento del descenso de casos, la segunda es lo que pasa en los países periféricos. Todos los limítrofes están subiendo", apuntó Ginés.

Por último, el funcionario nacional consideró que "la vacuna ha significado un incremento del relajamiento, porque la gente piensa que está la vacuna y se tranquiliza".

"Para que empiece a actuar (la vacuna) primero necesita 45 días y, segundo, hasta que estemos vacunados con un nivel de inmunidad van a pasar varios meses. En realidad, ahora que estamos con más flexibilidad, debemos tener mayor cuidado y no sé si está pasando", agregó.