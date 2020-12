Con un penal, San Lorenzo logró un agónico empate ante Colón

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Un penal sobre el final le permitió a San Lorenzo rescatar un punto frente a Colón y terminaron empatando 2 a 2 en un partido disputado anoche, en el Nuevo Gasómetro, en el marco de la segunda fecha del Grupo B de la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona.

El defensor Bruno Pittón, con un potente zurdazo, ingresando al área rival por la izquierda, abrió la cuenta para el "Ciclón", a los 20 minutos del primer tiempo.

Ya en el complemento, el conjunto santafesino dominó las acciones y dio vuelta el resultado con dos golazos, uno de Wilson Morelo y otro de la "Pulga" Luis Rodríguez, a los 25 y 31 minutos, respectivamente.

Cuando el partido se terminaba y parecía segura la victoria del "Sabalero", Alex Vigo tocó la pelota con la mano en el área visitante, el árbitro Andrés Merlos marcó penal y el paraguayo Óscar Romero lo cambió por gol.

El empate no les sirve a ninguno de los dos, ya que es el primer punto que suman en la Zona Campeonato y los líderes del Grupo B, Banfield, Gimnasia y Talleres (todos con tres puntos), todavía deben jugar sus partidos.



San Lorenzo 2 – Colón 2



Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).

Árbitro: Andrés Merlos.



San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar (78m Palacios), Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Diego Rodríguez, Lucas Menossi (76m Díaz); Juan Ramírez, Óscar Romero y Ángel Romero; Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.



Colón: Leonardo Burián; Bruno Bianchi, Emmanuel Olivera (46m Morelo), Rafael Delgado; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi (77m Garcés); Luis Rodríguez (88m Piovi). DT: Eduardo Domínguez.



Goles: 20m PT Pittón (SL), 25m ST Morelo (C), 31m ST L. Rodríguez (C), 46m ST O. Romero, de penal (SL).