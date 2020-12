Messi igualó el récord de goles de Pelé Deportes 20 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El crack argentino Lionel Messi convirtió ayer su gol número 643 con la camiseta de Barcelona y alcanzó el récord que Pelé había marcado en Santos de Brasil como el futbolista con más tantos convertidos en un mismo club. .

La "Pulga" igualó la marca de "O Rei", que estaba vigente hace 46 años, al marcar en el empate 2 a 2 entre Barcelona y Valencia, partido disputado en el Camp Nou en el marco de la decimocuarta fecha de la Liga de España.

Cuando el primer tiempo se terminaba y el elenco "blaugrana" caía por 1 a 0, Gaya le cometió penal al francés Antoine Griezmann.

Messi se hizo cargo de la ejecución, el arquero Jaume adivinó su intención y atajó su remate, volando sobre su palo derecho, pero Jordi Alba volvió a meter al área la pelota, ésta se elevó tras un rebote y el argentino, de cabeza, marcó su gol 643.

Más allá del récord del astro rosarino, el equipo dirigido por Ronald Koeman volvió a tener una floja actuación y dejó puntos importantes como local, que no le permitieron acercarse al líder Atlético Madrid.



LOS NÚMEROS DE MESSI



Con su gol de ayer, "Leo" lleva marcados 643 en 748 encuentros oficiales disputados con el conjunto catalán desde su debut en 2004, mientras que Pelé había logrado la misma cantidad de tantos en 757 partido jugados con la casaca del "Peixe" entre 1956 y 1974.

Anteriormente, Messi había dejado otras marcas en el camino: el 17 de marzo de 2012 superó al que era el máximo goleador histórico de Barcelona, César Rodríguez.

Ese día, la "Pulga" anotó un "triplete" frente al Granada y llegó a los 234 goles, dejando en el camino a Rodríguez, que había marcado 232 en 13 temporadas con la camiseta "blaugrana".

Más tarde, el 22 de noviembre de 2014 Messi se convirtió en el máximo goleador histórica de la Liga española al llegar a los 252 goles, superando a Telmo Zarra, histórico delantero del Athletic de Bilbao.

Messi también es el máximo goleador histórico de la selección argentina, con la que marcó 71 veces, mientras que Gabriel Batistuta aparece segundo, con 54.

La "Pulga" dejó en el camino a "Bati" el 21 de junio de 2016, cuando convirtió en el 4 a 0 de la "albiceleste" sobre Estados Unidos por las semifinales de la Copa América Centenario.



LA FECHA



Athletic Bilbao 2 - Huesca 0, Atlético Madrid 3 - Elche 1, Barcelona 2 - Valencia 2, Levante 2 - Real Sociedad 1, Osasuna 1 - Villarreal 3, Sevilla 1 - Valladolid 1. Juegan hoy: 10.00hs Celta vs Alavés, 12.15hs Granada vs Betis, 14.30hs Cádiz vs Getafe, 17.00hs Eibar vs Real Madrid