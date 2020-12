El Paseo navideño del centro fue un éxito

Este sábado por la tarde, bulevar Santa Fe se transformó en una peatonal con alternativas gastronómicas y la presentación de artistas locales para que la familia pudiera realizar sus compras navideñas y, al mismo tiempo, compartir un lindo momento.

Este evento fue el resultado de la articulación público-privada, entre la Municipalidad de Rafaela y Paseo del Centro perteneciente al Centro Comercial e Industrial.

El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, contó que la actividad comenzó a organizarse desde hace un mes: “Nos propusimos trabajar juntos en esta movida de Navidad y ver cómo podíamos brindar una buena oportunidad a todos los comercios que, en esta coyuntura de pandemia, la pasaron bastante mal”.

En función de esta idea, “empezamos a pensar cómo hacer del centro una oportunidad para aumentar ventas del sector comercial. Analizamos la posibilidad de hacer una extensión del horario y transformar al bulevar Santa Fe en una peatonal”.

Además, los comerciantes “acordaron un esquema de ofertas y articulamos con la Secretaría de Cultura para la presentación de artistas callejeros y diseñamos la ornamentación de todo el espacio”. Con esta propuesta, “buscamos generar un clima favorable para que la familia se acerque a realizar sus compras de una forma amigable y, después, aprovechar el servicio gastronómico”.



EXPECTATIVAS SUPERADAS

La presidenta de Paseo del Centro, Florencia Muriel, señaló: “Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. Desde temprano ya hubo movimiento. Las familias y grupos de amigos salieron a disfrutar de un sábado diferente, no solo para comprar sino para dar un paseo”. El resultado “superó nuestras expectativas porque en un año tan particular donde fue difícil en los primeros meses, poder ver esta cantidad de personas en el centro y con buena onda, nos alegra mucho”. La evaluación que realizan desde la institución es positiva: “Los comerciantes están contentos. Pudieron vender bien durante la mañana y la tarde. Si bien no es el mismo nivel de ventas que otros años, están superando sus expectativas”.



TERCERA EDICION

DE PLAZA FERIA

En el sector de la Plaza 25 de Mayo, los artesanos y artesanas también estuvieron presentes ofreciendo sus creaciones en el marco del programa de Verano Acá. El secretario de Cultura, Claudio Stepffer, comentó que “estábamos muy entusiasmados, esperando que llegara esta fecha porque sabíamos que iba a ser la más importante por la cercanía de la Navidad. Esta es la tercera edición y hoy es la vez que más stands tuvimos desde que comenzó esta nueva etapa”. “Hemos complementado la feria con presentaciones musicales de diversos géneros y emprendimientos gastronómicos. Además, hemos instalado dos DJ`s para en la zona céntrica”, agregó.