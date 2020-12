Jaime Baterías abre sucursal en nuestra ciudad Locales 20 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

NUEVO SERVICIO. La sucursal de nuestra ciudad se encuentra ubicada en Bv. Roca 472.

Jaime Baterías es una empresa abocada a la batería para el automotor, agro y transporte - línea pesada. Contamos con una trayectoria de 12 años en el rubro. Desde el 12 de diciembre 2020 estamos en Rafaela en Boulevard Roca 472.

Jaime Baterías recomienda que, dadas las próximas vacaciones, pueden chequear sus vehículos gratuitamente en nuestras sucursales, para un viaje seguro y tranquilo. Tenemos formas de pago con todas las tarjetas, ahora 12 y ahora 18.

Trabajamos dos marcas, Moura (origen Brasil) y Sermat (nacional) con 18 y 12 meses de garantía respectivamente.



VENTAJAS DE LAS

BATERIAS MOURAS

Nuestro producto es producido con alta tecnología. Nuestro historial de éxitos creciente en los últimos 60 años atestigua nuestra calidad y compromiso con nuestros clientes, razón de existir de Moura. Las baterías Moura duran hasta 50% más que las baterías comunes. Sus placas laminadas y su estructura espacial tridimensional, ayudan a retener el material activo a la grade, aumentando la resistencia a las vibraciones y ciclajes. Las baterías cuentan, aún, con una aleación anticorrosión que garantiza menos tiempo en las recargas y reduce significativamente la acción corrosiva del electrolito en las placas y conexiones. Nuestras baterías automotoras ofrecen un mayor desempeño en los autos con inyección electrónica y son reconocidas por las principales montadoras como un producto de calidad superior. Las baterías Moura Clean son baterías selladas y no Necesitan mantenimiento. Fueron especialmente proyectadas para aplicaciones estacionarias, como no breaks, telecom, GTDE, petróleo y gas. Ellas tienen una mayor resistencia al ciclaje, temperatura y pueden permanecer en régimen de flotación por mucho más tiempo que las baterías comunes. Son baterías certificadas por Anatel para aplicaciones en Telecom, que poseen los más altos niveles de exigencia y fueron las primeras a ser certificadas por Inmetro. Además, poseen un sistema de seguridad que permite que ellas sean utilizadas en el mismo ambiente que equipamientos electrónicos. También están adaptadas al clima tropical de Brasil, pudiendo operar en altas temperaturas.



¿CUANTO DURA UNA

BATERIA DE AUTO?

Lo primero que debés saber es que la batería tiene una vida útil determinada. Por más que la cuidemos, se va a agotar en algún momento.La duración media de la batería de un vehículo ronda los 4 años. No obstante, hay situaciones que pueden producir un desgaste temprano de la misma, como la temperatura habitual del lugar donde se usa el auto.

Lo ideal es prestar atención a las señales de fatiga para evitar mayores complicaciones. Si tu auto no tiene un indicador lumínico que lo advierta, podés pedirle a tu mecánico que controle el estado de los bornes, la calidad del encendido, etc. Es bueno saber que una batería envejecida producirá fallos eléctricos intermitentes. Cuando notás problemas en el arranque del motor, el fin de la batería está cerca.



COMO SABER SI LA

BATERIA ANDA BIEN

La mejor forma de comprobar el funcionamiento de una batería es utilizando un tester. Este elemento permite sacar una “fotografía” del estado actual de la misma y saber si necesita ser reemplazada. Este test debería formar parte de la rutina habitual del mantenimiento del vehículo, y realizarse cada vez que vas a cambiar el aceite. Cada tanto es importante mirar el motor del auto y revisarlo. Si la batería tiene corrosión o manchas, significa que hay alguna fuga.



COMO CUIDAR LA BATERIA

Como ocurre con las ruedas o cubiertas y con otras piezas del auto, el uso responsable y adecuado prolongará la duración de la batería. Algunas de las situaciones que pueden acortar su vida útil son:

* Cuando se usa demasiado, forzando los ciclos de arranque.

* Cuando se añaden elementos eléctricos que requieran un amperaje superior.

* Cuando permanece durante un período de tiempo inactiva.

* Cuando se la somete a temperaturas extremas.

* Conducción agresiva.

Es importante saber que el estilo de conducción puede afectar también a la batería. Encender el motor requiere de una gran electricidad, así que el coche debe circular un buen rato para volver a cargar la batería. Si siempre realizás viajes cortos, la batería nunca se cargará por completo, y ese estado de carga incompleta constante provoca la estratificación del ácido que acorta la vida de la batería.