Por una milésima, pole para Gianini Deportes 20 de diciembre de 2020 Redacción Por Juan Pablo Gianini logró su tercera pole en la categoría, aventajando por 1 milésima a Agustin Canapino.Tercero fue Jonatan Castellano. El puntero de la Copa de Oro, Mariano Werner, quedó quinto y Benvenuti séptimo.

FOTO ACTC.ORG.AR LOS TRES MEJORES DEL SABADO. El poleman Gianini, flanqueado por Canapino y Castellano. TC PISTA. Londero hizo el mejor tiempo.

El saltense Juan Pablo Gianini, con Ford, se quedó ayer con la pole position para la última fecha de la Copa de Oro y la temporada del Turismo Carretera, que se disputará este domingo en el autódromo internacional El Villicum de Albardón, San Juan, y que albergará a 4.000 espectadores con protocolos sanitarios.

Gianini logró hoy su tercera pole en el TC, con récord para el trazado sanjuanino, tras registrar un tiempo de 1m43s104 para recorrer los 4.260 metros del trazado cuyano, y fueron sus escoltas el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), apenas a una milésima, y el loberense Jonatan Castellano (Dodge).

Detrás se ubicaron Gastón Mazzacane (Chevrolet); el líder de la Copa de Oro, Mariano Werner (Ford), líder del campeonato; Mauricio Lambiris (Ford) y Juan Cruz Benvenuti (Torino), segundo en la Copa.

Nadie, de los que aspiran a quedarse con el campeonato, pudo lograr quedarse con los tres puntos que otorga la pole position. El hombre de Salto alcanzó su tercera pole position en 284 carreras.

De los 13 pilotos que llegaron con chances matemáticas de pelear por la Copa, 9 se metieron en el top10. Además hubo 3 marcas diferentes en los puestos de vanguardia. “Quedé caliente como una pipa por esa milésima que me sacó Gianini”, reconoció Canapino que quiere despedirse del “1” peleando lo más adelante posible. El actual tricampeón del Turismo Carretera, que ya no tiene chances de retener la corona, fue el único de los que no pelean por nada que quedó adelante.

Este domingo, a las 9.50, 10.15 y 10.40 se iniciarán las tres baterías del TC, a cuatro giros, televisadas por DeporTV, mientras que la final se iniciará a las 13.10 y será emitida por la TV Pública.

Gianini y Mazzacane estarán en la primera fila de la serie inicial, Agustin Canapino con Mariano Werner en la segunda serie lo que pronostica un gran duelo, y en la tercera Castellano con Lambiris.

Así se ordenaron: 1) Juan P. Gianini (Ford) en 1:43.104; 2) Agustín Canapino (Chevrolet) a 1/1000; 3) Jonatan Castellano (Dodge) a 0.060; 4) Gastón Mazzacane (Chevrolet); 5) Mariano Werner (Ford); 6) Mauricio Lambiris (Ford); 7) Juan C. Benvenuti (Torino); 8) Christian Ledesma (Chevrolet); 9) Julián Santero (Ford) y 10) José M. Urcera (Chevrolet).



EN TC PISTA

En la telonera TC Pista hizo el mejor tiempo de clasificación Ayrton Londero (Ford), con un registro de 1m45s295, secundado por Elio Craparo (Ford) y Santiago Alvarez (Dodge).

La Copa de Plata del TC Pista tiene como líder al bonaerense de Ramos Mejía, Andrés Jakos (Dodge), con 97.5 puntos, seguido por Germán Todino (Torino), 95, y Ayrton Londero (Ford), 75.5. Londero, a bordo del Martínez Competición, está a 22 unidades de Jakos con lo cual se viene un gran domingo.

Hoy a las 9 y 9.25 se correrán las dos series de cuatro vueltas cada una.