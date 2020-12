Con el Nacional, buen cierre de año para Sofía Kloster Deportes 20 de diciembre de 2020 Redacción Por ATLETISMO

FOTO A.M. LOS MARCHISTAS. La rafaelina fue la única dama en los 20km y tuvo un buen tiempo. Compartió prueba con Juan M. Cano y Sebastián Giuliani. SATISFACCION./ Ariel Magallanes y la campeona en alto, Celina Harte.

La pista "Luis Brunetto" de la ciudad de Rosario es escenario este fin de semana del Campeonato Argentino de Mayores, "Homenaje a Braian Toledo". Un torneo especial, distinto, con cupo reducido para los atletas debido a la pandemia, donde se priorizaron las marcas y logros del último año y medio, y donde no pudieron participar menores como en otras oportunidades.

Este sábado por la mañana se realizó la prueba de marcha sobre 20.000 metros, donde Sofía Kloster fue la única participante en la prueba femenina, mientras que en la masculina lo hicieron el santiagueño Juan Manuel Cano y el santafesino Sebastián Giuliani. En el caso de las damas, algunas marchistas tuvieron restricciones para salir de su provincia, lo cual determinó que la rafaelina tuviera como principal objetivo lograr la mejor marca posible.

Los tres corrieron juntos y para Sofi fue muy positivo el registro de 1h 52m 52s 4/10, además de su condición de campeona. Este es su primer tiempo oficial en pista, ya que en 20 km. solamente tenía en Ruta con algo más de 1h48m. Para la atleta entrenada por Ariel Magallanes, tomando en cuenta las dificultades de este año por lo que todos conocen debido a la emergencia sanitaria, sin dudas ha sido un muy positivo registro que alienta a seguir mejorando y esperar buenas noticias para el año que viene.



EMMERT CUARTO

El rafaelino Pedro Emmert obtuvo el sábado el cuarto puesto en la final de 400 metros llanos del 100º Campeonato Argentino de Mayores. En su primer campeonato de la elite del atletismo argentino, con sólo 18 años, tuvo una prueba que seguramente servirá de mucha experiencia para su carrera en esta disciplina.

Con la particularidad de este certamen, donde por la reducción del cupo de protagonistas no hubo series, Emmert no pudo repetir en cuanto a marcas lo hecho hace pocos días en el Metropolitano. Sintió una sobrecarga en sus piernas y al no estar al 100 por ciento incidió para que no pudiera pelear de mejor manera un lugar en el podio, ya que el ganador Elian Larregina -favorito por sus antecedentes- se impuso con comodidad.

Cabe acotar que en esta oportunidad Emmert representó a Santa Fe, recordando que entrena en Buenos Aires en el Club Quirón. Esta fue la clasificación de la prueba: 1) Elian Larregina (BA) con 47s67, 2) Julián Gaviola (FAM) 47s90, 3) Joaquín Gómez (BA) 48s21, 4) Pedro Emmert (SF) 48s87, 5) Gonzalo Rodriguez (FAM) 49s35, 6) Matías Falchetti (FAM) 49s46 y 7) Federico Hilchembach (FAM) 49s47.



HARTE EN ALTO

En la primera jornada, el día viernes, hubo una satisfacción muy importante para una atleta relacionada con Rafaela, ya que su entrenador es de nuestra ciudad. Nos referimos a Celina Harte, oriunda de San Jorge, ya que tiene como coach a Ariel Magallanes.

Con una marca de 1m65, obtuvo la medalla dorada en la prueba de salto en alto, mientras que Sol Fernandez y Emily Dechant compartieron la plata con 1m60.