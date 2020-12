Unión, a ganar y esperar Deportes 20 de diciembre de 2020 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales, con la obligación de ganar para seguir en carrera en la etapa Ascenso 2 del Federal A, visitará esta tarde a Boca Unidos de Corrientes -con la misma necesidad- en el marco de la cuarta fecha del certamen. El partido se anuncia en la capital correntina para las 17.10 con el arbitraje del tucumano Ariel Montero.

Con dos empates, ante Juventud de Gualeguaychú y Sp. Belgrano, el Bicho Verde no tiene otra alternativa que salir a buscar el triunfo. Además, dependerá de que el equipo de San Francisco no derrote a Juventud, para mantener expectativas de cara a la última fecha.

La probable formación de Boca Unidos sería con Cristian Martínez; Nicolás Monje, Leonardo Baroni, Franco Lazzaroni y Alejandro Leani; Gabriel Ramírez, Ataliva Schweizer, Martín Ojeda y Antonio Medina; Gonzalo Ríos y Leonel Niz. DT: Claudio Marini

Unión saldría a la cancha con Leonardo Torres; Agustín Alberione, Jonatan Paiz, Fabricio Farías y Franco Semino; Nicolás Vitarelli Góngora, Nicolás Guzmán, Lucas Quiroz y Nahuel Speck; Santiago Stelcaldo y Tomás Attis. DT: Adrián Tosetto.



PROGRAMACION

Fase campeonato, por el primer ascenso: Zona Norte, Domingo 20, a las 17.10: Defensores del Pronunciamiento-Central Norte de Salta; Jonathan Correa (Córdoba). A las 17.15: Douglas Haig de Pergamino-Chaco For Ever; Fabricio Llobet (Córdoba). A las 21.00: Güemes de Santiago del Estero-Sarmiento de Resistencia; Pablo Núñez. (San Juan). Libre: Sportivo Las Parejas.

Zona Sur: Domingo 20, a las 17.30: Sansinena de General Cerri-Deportivo Maipú de Mendoza; Franco Morón (General Pico). A las 17.30: Olimpo de Bahía Blanca-Deportivo Madryn; Lucas Novelli (Tandil). A las 19.00: Juventud Unida Universitario de San Luis-Huracán Las Heras de Mendoza; Gastón Monsón (Río Tercero). Libre: Villa Mitre de Bahía Blanca.

Etapa Reválida, por el segundo ascenso: Zona Norte, domingo 20, a las 17.10: Boca Unidos de Corrientes-Unión de Sunchales; Ariel Montero (Tucumán). A las 18.00: Sportivo Belgrano de San Francisco-Juventud Unida de Gualeguaychú; Guillermo González (Resistencia). Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.