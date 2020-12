Atlético y toda su ilusión en Campana Deportes 20 de diciembre de 2020 Redacción Por La Crema desea consolidar su buen inicio y candidatura en la zona Campeonato B ante un golpeado Villa Dálmine. Comienza 17.10, televisa TyC Sports Play.

Atlético de Rafaela, que tuvo un gran comienzo y viene de conseguir un importante triunfo ante San Martín de Tucumán, volverá a presentarse en condición de visitante para ir ante Villa Dálmine, que buscará recuperarse de la derrota ante Tigre, en un encuentro que se jugará en el Coliseo de Mitre y Puccini, por la cuarta fecha de la zona Campeonato B del torneo de Transición de la Primera Nacional.



El cotejo se jugará este domingo a partir de las 17.10hs, será arbitrado por Diego Ceballos y televisado por TyC Sports Play.



La Crema mostró un buen nivel en el triunfo ante el conjunto tucumano por 3-0 y se ilusionan con mantenerse en el primer puesto, para llegar a las últimas fechas en dicha posición de privilegio y seguir soñando con la final (ante el ganador de la zona A) por el primer ascenso a la Liga Profesional.



En el historial, los cruces con el elenco de Campana fueron muy parejos. Ambos tienen tres victorias cada uno y cinco empates, los rafaelinos con 16 goles a favor y el ‘Viola’ con 6. La última vez que Atlético lo visitó, en la última temporada, no se sacaron ventajas, fue 0 a 0.



Para el armado del equipo, la duda esta semana pasaba por saber si el DT Walter Otta mantenía en el medio campo a Ayrton Portillo, juvenil que está haciendo sus primeros pasos en primera y la divisional, o si tenía la posibilidad desde el inicio otro de los ‘pibes’ celestes. Guillermo Funes, quien ingresó para jugar el complemento el pasado domingo en Tucumán, lo hizo bien y también se dio el gusto de anotar un golazo. Así, Funes iría por Portillo.



Por otro parte, las novedades se dieron en el banco de relevos, con las convocatorias de Matías Tagliamonte y Diego Meza. El arquero será el reemplazo de Sara, saliendo del banco Pezzini; mientras que el chaqueño estará esperando por ingresar unos minutos y el que no viajó fue Esquivel.



Atlético juega otra final, sabe que no es una más y que todo depende de sí mismo. De sortear con éxito esta nueva dura parada, la Crema quedará a tres partidos de poder alcanzar su primer objetivo: la final por el primer ascenso.



Hay que ir partido a partido, pelota a pelota, jugada a jugada, señaló Otta tras el triunfazo de la semana pasada en la Ciudadela. Hoy, en Campana, su equipo volverá a tener la posibilidad de demostrar que esta para cosas importantes.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Villa Dálmine: Juan Marcelo Ojeda; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete y Facundo Rizzi; Facundo Lando, Federico Recalde, Saúl Nelle y Lucas Cuevas; Enzo Fernández y Catriel Sánchez.

Suplentes: Lucas Bruera, Francisco Manenti, Tomás Garro, Laureano Tello, Valentin Umeres, Gastón Martire y Sergio Sosa. DT: Felipe De la Riva.



Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stefano Brundo, Fernando Piñero y Angelo Martino; Guillermo Funes, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.

Suplentes: Matías Tagliamonte, Gastón Tellechea, Ayrton Portillo, Rodrigo Castro, Diego Meza, Alex Luna y Germán Lesman. DT: Walter Otta.



Estadio: El Coliseo de Mitre y Puccini.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Nicolás Rosaminer y Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Mariano González.

Hora: 17.10

TV: TyC Sports Play