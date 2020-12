¡Qué lindo sería hablar de las gambetas y goles de Lionel Messi! Pero lo urgente hace que tengamos que hablar de otro lío, del que pasó de diputados al senado y del lío que pidió Francisco allá en las Jornadas mundiales de la juventud de Río de Janeiro en el 2013.

Algunas teorías conspirativas, de improbable comprobación, hablan que la pandemia fue creada para arruinar economías y acabar con vidas. Sea esto verdad o no, vemos que los modernos seguidores de Malthus continúan vigentes.

La teoría Malthusiana se estudia en las facultades de ciencias económicas como obsoleta, pero su utilidad radica principalmente en que fue base para la teoría clásica de David Ricardo. Como decíamos, la mayor parte de sus postulados ya no se aplican, pero parecería que hay uno que no perdió vigencia. Éste sería la certeza que la población del mundo crece de manera geométrica, mientras que la generación de alimentos solo crece de manera aritmética. Postulado que se basa en que el pasado donde, la única manera de generar alimentos era por medio de la incorporación de mayores extensiones de tierra a la producción, no tiene en cuenta los avances de la ingeniería en alimentos y la ingeniería genética aplicada a los mismos.

Pero en contraposición a los avances en la producción de alimentos, tenemos que en las próximas décadas habrá menos guerras que diezmen a la población y avances en la medicina y la salud que alargan la vida de las personas. Hoy muchos endiosarores del Estado se horrorizan de lo costoso que es mantener a las personas con vida muchos años, mientras que los fanáticos del dinero, solo valoran la vida de las personas, mientras sirven a la producción, descartando a los niños por nacer y excluyendo a los jóvenes y ancianos.

En el pasado cuando un pueblo deseaba los recursos naturales de otro Estado, simplemente invadía con las armas. Hoy esta situación es más compleja dada que las armas que poseen muchos países destruirían, además del enemigo, todos los recursos naturales que poseen, así como también resultarían destrozados o contaminados los propios, siempre que no se aniquile la totalidad de la casa común que habitamos.

Los Neomalthusianos desean el decrecimiento de la población y utilizan para ello las siguientes herramientas, anticoncepción, fomento de la homosexualidad, aborto, eutanasia y droga libre. Para ello compran voluntades en medios de comunicación, malos influencer y algunos políticos, que se convierten en agentes de cambio para reducir la población, a cambio de dinero y apoyo en sus egoístas proyectos.

En este grupo de pesimistas malthusianos encontramos, mezclados entre sus dirigentes, a miembros Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, entre otros. Respecto a esto recuerden el cambio de postura que tuvo el ex presidente Macri, cuando debió recurrir al FMI y desdecirse de algunas expresiones y posturas tomadas anteriormente, así como también el actual presidente que envió el proyecto de legalización del aborto, en medio de una pandemia, y justo cuando comenzó las negociaciones con el FMI. Los organismos citados buscan en esta parte del mundo, aquellos recursos que ya agotaron en sus tierras, como el petróleo, gas, litio y agua, entre otros. Se colocan además como dueños y señores de la verdad, ideologizando jóvenes diciéndoles que tienen derechos, que no existen, sobre otras personas.

Mientras discutimos estas cosas, nuestra Argentina, produce alimentos para 400 millones de habitantes y vive pobre con un poco más de 40 millones de ciudadanos. En 2018 el senado dijo no a estas políticas, manteniendo nuestra soberanía y respetando nuestra cultura y la Constitución. El próximo 29 de diciembre, el país del Papa y el mundo se detendrá a ver que senadores votarán en defensa de éstas.

Es el momento de hacer lío para defender a los más vulnerables.



