La filial zonal de FAA rechazó el proyecto de concejales rafaelinos

En el marco del debate abierto correspondiente al proyecto de ordenanza en lo que respecta al distanciamiento periurbano de aplicación de fitosanitarios en la ciudad de Rafaela y su amplia zona de influencia, la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Presidente Roca de la provincia de Santa Fe, entidad que representa al pequeño y mediano productor de nuestro país, manifestó su rechazo al proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales del PJ de Rafaela.

Para la FFA Filial Roca "los 1.000 metros de zona de exclusión de aplicación resultan excesivos dado que no existen datos relevantes y fehaciente sobre la peligrosidad de los elementos usados, siempre y cuando se formalicen, controlen y ejecuten los protocolos vigentes relacionados a las Buenas Prácticas Agrícolas que rigen en nuestra provincia y porque la producción que tanto hace falta y alimenta a tanta gente es nuestro hogar, nuestro hábitat, nuestra pasión, nuestro derecho y toda persona protege, sostiene y ama su hogar".

"Creemos fervientemente que es momento de consenso y no disenso, de inclusión y no exclusión, de dialogo abierto en busca de la verdad, de la unión social en post de generar las propuestas necesarias para encontrar un punto de comunión donde podamos proteger la salud y la producción", señalan desde FAA Filial Roca.

Si bien reconoce que "la falta de información fidedigna y concreta genera repudio a una actividad que lleva años conviviendo con los hombres y la naturaleza de manera ordenada y equilibrada no solo en nuestro país sino también en el resto del mundo" FAA adhiere "al pensamiento ideológico y la postura tomada por el resto de las entidades relacionadas al trabajo de la tierra".

Por último, consideró que "es sumamente necesario comprender que nadie puede pensar en dañar el ambiente y su biodiversidad ya que no existe la producción sustentable sin el cuidado máximo de nuestros recursos naturales, son elementos absolutamente sinérgicos y donde la convivencia entre la comunidad toda, mal diferenciada entre campo y ciudad, debe hacerse eco del mas importante concepto inclusivo". En definitiva se trata de seguir el lema "produzco cuidando y cuidando produzco".