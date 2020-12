Nueva derrota de Libertad Deportes 19 de diciembre de 2020 Redacción Por El elenco sunchalense cayó con Argentino de Junín sin atenuantes: 64 a 71. Hoy juega con Boca.

El presente del Deportivo Libertad de Sunchales en la Liga Nacional de Básquetbol no es el mejor. Ayer, los ‘Tigres’ perdieron con Argentino de Junín 71 a 64 y así sumó una nueva derrota (11 en las últimas 15 presentaciones), y sigue en el fondo de la tabla.



Los sunchalenses venían de perder el pasado martes con Ferro en un ajustado 75-73, pero previamente había derrotado a Bahía Basket (92-78), lo cual preveía otro panorama. No fue así.



La primera etapa fue equilibrada (34-33) pero Libertad sufrió 4 minutos difíicles en el tercer período, donde Argentino estampó un parcial 16 a 3 que le posibilitó obtener una ventaja de 13 unidades que a la postre sería determinante para el festejo juninense. Daniel Hure con 16 unidades sería el máximo anotador aurinegro; mientras que Jonatan Slider fue el goleador con 18 puntos.



Libertad tendría un gran arranque liderado por Daniel Hure que redondearía 9 unidades en los primeros 10'. Acompañado por Alloatti en el tramo inicial lograron distanciarse por 7 puntos pero el Turco, que no arrancó con buen pie, pudo equilibrar en el cierre del período para despedirse por solo 4 abajo en un capítulo de bajo goleo (17-13).



En el segundo cuarto, apareció el goleador del torneo y Argentino mostró otra cara. Jonatan Slider aportaría 10 unidades pero también le daría dinámica a las ofensivas turcas para poner la igualdad cuando habían transcurrido 4' (24-24). A partir de ahí, el trámite fue equilibrado y si bien los juninenses se llevaron el parcial (17-20), Libertad pudo mantener el liderazgo antes de retirarse a los vestuarios (34-33).



La clave del juego estuvo en el tercer cuarto porque si bien Libertad no se había mostrado lúcido en la ofensiva, había contenido la producción del enemigo para que la primera etapa transcurriera de forma equilibrada. Pero los Tigres atravesaron 4 minutos de terror que le posibilitó a Argentino distanciarse a 13 (46-59) antes de ingresar al último capítulo.

El marcador mostraba 43 iguales en los 6' iniciales del tercer período. El lapso restante fue todo de los juninenses que estamparon un contundente 3-16 para sacar una ventaja fundamental en el Templo del Rock.

La grieta se ensanchó a 16 (50-66) restando 4' para el final. Reaccionaron posteriormente los aurinegros ante un rival que se secó pero que supo administrar la ventaja para llevarse el triunfo más cómodo de lo que imaginaba, teniendo en cuenta la ausencia de su extranjero Antoni Vicens Morey.

Libertad volverá a jugar este sábado y será a las 19hs ante Boca, uno de los que busca ser protagonista del torneo.