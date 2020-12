Duelo de invictas por una corona de la OMB Deportes 19 de diciembre de 2020 Redacción Por Esta noche se realizará un atractivo festival boxístico que tendrá como atractivo central la pelea entre Anahí López y Ayelén Granadino por el título mosca de la OMB y con televisación por TyC Sports y TyC Sports Play.

FOTO ARCHIVO ANAHI LOPEZ. Expondrá el título ante Ayelén Granadino.

Una jornada de gala y repleta de acción, con título mundial incluido, corona nacional y jóvenes figuras, llegará hoy a la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play.

La campeona mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la invicta juninense Anahí "La Indiecita" López, se enfrentará a la monarca argentina minimosca, la también imbatida bonaerense Ayelén "Piru" Granadino, intentando defender por primera ocasión su corona, en el combate estelar de la velada que se desarrollará esta noche en el Complejo Deportivo del Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires.

En el otro combate estelar de la noche, la campeona argentina ligero, la sanjuanina Yamila Abellaneda, se medirá con la mendocina Karen Alaniz, intentando defender por primera vez su cinturón nacional.

Será el quinto evento del regreso del boxeo en tierras argentinas desde la irrupción de la pandemia del COVID-19 y estará a cargo de la misma compañía que promovió el retorno de la actividad boxística en el país el pasado 30 de octubre y su continuidad el 13 y 28 de noviembre, ambos en el mismo escenario, además del 11 de diciembre en Garín, también en la provincia de Buenos Aires.

Dicha empresa, también organizó el último espectáculo boxístico en el país antes de la pandemia, el pasado 13 de marzo, en la Federación Argentina de Box (FAB).

Luego de meses de arduo y silencioso trabajo, el deporte de los puños no solo tuvo su ansiada reanudación, sino que se sostiene en forma responsable y segura, en una velada a puertas cerradas para el público, toda vez que contará con los más estrictos controles de seguridad siguiendo al pie de la letra los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades nacionales y municipales, así como también por la FAB.

En un choque que se espera atrapante, López, ex campeona argentina y sudamericana de la división, buscará volver a brillar. La juninense de 25 años, vencedora de nombres como la colombiana Luna Torroba, la rosarina Alejandra Ríos, la bonaerense Débora Gómez y la tucumana Natalia Alderete, buscará defender por primera vez el cetro que conquistó el pasado 20 de diciembre al dominar a la venezolana Niorkis Carreño en un amplio fallo unánime en ese mismo escenario.

Enfrente se plantará Granadino, marplatense de 22 años, radicada en Claypole, monarca nacional minimosca y número 11 del ranking mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que tras superar a rivales como la bonaerense Tamara Demarco, la santafesina Ayelén Espinosa y empatara con la pampeana Aixa Adema, el 7 de septiembre de 2019 doblegó por segunda vez a Demarco en decisión mayoritaria y obtuvo el cinturón argentino minimosca en Lanús, tratando de aprovechar esta noche su gran oportunidad ecuménica.



OTRAS PELEAS

Más allá de los duelos titulares, una atractiva programación completa la cartelera. En el principal combate complementario, el invicto bonaerense Emmanuel Schramm se enfrentará al cordobés Mariano Maidana , en un combate enmarcado en la categoría welter y a la distancia de seis asaltos.

En otra atracción de la noche, en la categoría ligero, el noqueador neuquino Damián Rojas cruzará guantes con el bonaerense César Pérez.

Además, en división pesado, el ex múltiple campeón argentino y latino, el juninense Pablo Farías, tendrá como rival al entrerriano Esteban López.

En la división supergallo, batallarán los porteños Maximiliano Maidana y Nicolás Capdevila.

Entre los cruceros, se enfrentarán el bonaerense Nicolás Argañaraz y el riojano Raúl Villarruel.

Finalmente, en peso mosca, la cosa será entre los bonaerenses Nicolás Muguruza y el debutante Alejandro Mario.