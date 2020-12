Con dos variantes, entre los 18

Atlético de Rafaela se enfrentará con Villa Dálmine, este domingo a las 17.10hs en Campana por la cuarta fecha del torneo de Transición de la Primera Nacional, en su zona Campeonato B. Y ayer, luego del entrenamiento en el Monumental, Walter Otta dio a conocer los 18 convocados, con una novedad.



Si se tiene en cuenta el plantel que utilizó para viajar la semana pasada a Tucumán, el DT dispuso de dos modificaciones: el arquero Matías Tagliamonte será el suplente de Guille Sara, quedando afuera de la convocatoria Nahuel Pezzini y Diego Meza va en lugar de Juan Cruz Esquivel.



En la práctica del viernes en el estadio hubo algunos minutos de fútbol pero aún el cuerpo técnico no confirmó la alineación titular. Todo hace suponer que Guillermo Funes irá desde el comienzo en lugar de Ayrton Portillo, y el resto será el mismo que viene de triunfar en la Ciudadela ante San Martín de Tucumán por 3 a 0.



Los convocados: Arqueros: Guillermo Sara y Matías Tagliamonte. Defensores: Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Stéfano Brundo, Fernando Piñero, Ángelo Martino. Mediocampistas: Facundo Soloa, Emiliano Romero, Matías Valdivia, Alex Luna, Rodrigo Castro, Meza, Portillo, Guillermo Funes. Delanteros: Claudio Bieler, Enzo Copetti, Germán Lesman.



POR LA QUINTA, EL DOMINGO 27



Luego de visitar a Villa Dálmine mañana, cumpliendo así con dos salidas seguidas, Atlético de Rafaela volverá a jugar en Alberdi y dicho juego ya tiene día y horario. Si bien resta que AFA lo haga oficial, el borrador de la fecha 5 tiene a la ‘Crema’ recibiendo a Gimnasia de Mendoza el domingo 27 de diciembre a las 17.10hs.

Tras enfrentar al Lobo mendocio a los dirigidos por Walter Otta le quedará Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez y cierra con Sarmiento de Junín en Alberdi.



El posible programa de partidos: Campeonato: ZONA A: Domingo 27/12: 17.10hs Atlanta vs Temperley, 21.00hs Estudiantes RC vs Ferro. Lunes 28/12: 17.10hs Platense vs Agropecuario, 21.30hs Dep. Morón vs Estudiantes BA. ZONA B: Domingo 27/12: 17.10hs Atlético de Rafaela vs Gimnasia Mendoza, 21.30hs San Martín Tucumán vs Villa Dálmine. Lunes 28/12: 17.10hs Dep. Riestra vs Sarmiento de Junín. Martes 29/12: 19.20hs Tigre vs Defensores de Belgrano.



Reválida: ZONA A: Domingo 27/12: 17.10hs Barracas Central vs Brown Puerto Madryn, 19.10hs Belgrano vs Nueva Chicago, 19.10hs Independiente Rivadavia vs San Martín San Juan, 21.00hs Mitre Santiago del Estero vs Alvarado. ZONA B: Domingo 27/12: 17.10hs Almagro vs All Boys, 17.10hs Gimnasia Jujuy vs Instituto. Lunes 28/12: 17.10hs Santamarina vs Brown de Adrogué. Martes 29/12: 17.10hs Quilmes vs Chacarita.