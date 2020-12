Atlético y una cuestión de papeles Deportes 19 de diciembre de 2020 Redacción Por La Asamblea con recambio de autoridades suspendida el pasado abril tiene fecha para el próximo 19 de enero, día en el cual Silvio Fontanini asumirá formalmente como nuevo presidente.

FOTO ARCHIVO DIRIGENTES. En enero próximo se dará el cambio formal de autoridades.

La pandemia de coronavirus, entre tantas cosas, obligó a suspender la Asamblea General Ordinaria de Atlético de Rafaela, en la cual se debían dar renovaciones de autoridades. A pesar de este acto formal, la ‘nueva’ Comisión Directiva, encabezada por Silvio Fontanini, se encuentra en funciones, con el día a día del club de barrio Alberdi.



La nueva fecha establecida para poder regularizar los papeles es la del próximo 19 de enero, a las 19.30hs en el salón cubierto Lucio Casarín.



En sus redes sociales, la Crema indicó:



Conforme a lo prescripto en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convócase a los señores socios de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela a: Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19 de Enero del año 2021, a las 19,30 horas, en la sede social de la institución, sita en Dentesano 463, Gimnasio Lucio Casarín de esta ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:



Lectura y consideración del Acta anterior.

Tratamiento y consideración del llamado de esta Asamblea de acuerdo a las disposiciones INAES y protocolo establecido en provincia de Santa Fe.

Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2019 presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del informe presentado por el Órgano de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio antedicho.

Tratamiento y Consideración valores de Cuotas Societarias en sus distintas categorías, ratificación de las mismas.-

Tratamiento Compra-venta Rodados.

Tratamiento y Consideración Propuesta de Aportes de Asociados para el Desarrollo de las Actividades.

Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento del mandato de las actuales autoridades.- En el caso de lista única se procederá a la proclamación de autoridades en dicho acto.

Designación de 2 socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente, Secretario y Tesorero.

Rafaela, 17 de Diciembre de 2020. Cravero Daniel, Secretario – Eduardo Gays, Presidente.



La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 (Resolución INAM No 294/88).