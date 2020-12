San Lorenzo recibe a Colón

San Lorenzo, que había culminado invicto la fase de grupos y viene de perder ante Talleres en el inicio de la Zona Campeonato B, recibirá a Colón de Santa Fe obligado a sumar un triunfo que le permita recuperar sus pretensiones de llegar a la definición de la Copa Diego Maradona.

El encuentro se jugará este sábado en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño de Flores, desde las 19.20, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisado por TNT Sports.

San Lorenzo clasificó en la Zona 5 con condición de invicto, con tres victorias y tres empates, y fue considerado candidato a llegar a la final del certamen doméstico debido a que le tocó la Zona Campeonato B, y así evitó la A en la que se alistan Boca, River e Independiente como principales candidatos.

Colón ganó la Zona 2 con 12 puntos, dejando segundo a Independiente y con ilusiones de ser protagonista en esta fase, pero la cosa no comenzó como lo había imaginado "media Santa Fe" y perdió 2-0 ante Gimnasia.

Ahora, con apenas 12 puntos por jugarse, San Lorenzo y Colón, en especial el local por presión de su historia, deben ir por el triunfo para no quedar relegados en la pugna por ser finalista.



OTROS PARTIDOS. 17.10hs Patronato vs Aldosivi. 21.30hs Talleres vs Atlético Tucumán.



Posibles formaciones:



San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Alexis Sabella o Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.



Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Yeiler Góez, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Gonzalo Escobar; Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.



Árbitro: Andrés Merlos. Cancha: San Lorenzo. Hora de inicio: 19:20 TV: TNT Sports.