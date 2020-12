Denunció la falta de 44 animales Holando y Braford

Ante autoridad de la Subcomisaría 5ª de Angélica, un vecinos de Estación Clucellas, de 46 años de edad. denunció que desde un predio rural en el que se ubica la estancia Santa Teresita -al límite con la localidad de Aurelia-, observó la falta de cuarenta y cuatro animales bovinos de raza Holando y Braford de entre 200 a 600 kilogramos cada uno, todos señados, marcados y caravaneados.

Según el exponente, sus empleados observaron una tranquera trasera rota lo que llamó su atención y derivó en el conteo de la hacienda.

Y señaló que no se observaron rastros, huellas de algún vehículo o pisada de animales.

También dijo que no puede precisar la fecha en que se produjo dicha situación, además de no sospechar de persona alguna y no contar con testigos presenciales de lo ocurrido.

En consecuencia, personal de la Guardia Rural Los Pumas investiga este caso de abigeato ocurrido en nuestro Departamento.