El transporte público en los países desarrollados

Si bien es cierto que el transporte público en países europeos ha tenido un gran salto de calidad hace mas de treinta años, también es cierto que su evolución nunca se detuvo y por ende sus mejoras han sido constantes y hoy la pandemia no los encuentra tan lejos para optimizarlo como a los de nuestro país y los de muchos países subdesarrollados o vía de desarrollo.

Es importante destacar que la economía de esos países también les ha permitido tomar impulso hasta esa posición, que en parte explica su razón vanguardista. Pero el transporte público necesita también creatividad, profesionalismo y mucha convicción política, una estudiada etapabilidad para que se pueda llevar a cabo en el tiempo y disminuir costos en el futuro, para que pueda alcanzar su desarrollo y permanencia y no quedar obsoleto antes de concluirse la obra.

Lo más complejo sin dudas son los sistemas urbanos, con demasiada gente viajando, a la misma hora, con largas distancias y amontonamientos sin fin. Las ofertas principales en Holanda, país pionero en el uso de las energías renovables para la red de transporte público, que tomamos como referencia, son el Autobús, el tranvía, el Metro, el Tren, el Tren Ligero, Línea de alta velocidad Schiphol-Antwerp y lógicamente el avión.



AUTOBÚS

Los autobuses en Holanda son un medio de transporte muy común y todos ellos aceptan la tarjeta OV-chipkaart(tarjeta de transporte holandesa). Además de los interurbanos, también existen autobuses que viajan entre ciudades y pueblos más pequeños.

El gobierno holandés ya ha iniciado planes para que todos los autobuses sean ecológicos y económicos a partir de este 2020. Además, la red de autobuses es fácilmente accesible para personas con discapacidades físicas. Circulan desde las 6 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Después de esta hora dan su lugar el autobús nocturno, cuyo horario comienza alrededor de la una de la madrugada.



TRANVÍA

Se encuentran en las grandes ciudades como Amsterdam, La Haya, Rotterdam o Utrecht, dado que este medio es más adecuado para transportar a un gran número de viajeros, tecnológicamente están muy avanzados y circulan en el mismo horario que los autobuses pero no cuentan con el turno de noche. la tarjeta OV-chipkaart también se puede utilizar para viajar en tranvía. No hay líneas interurbanas.



METRO

De las cuatro grandes ciudades previamente mencionadas, solo Amsterdam y Rotterdam cuentan con línea de metro. Tienen el mismo horario que los tranvías y autobuses (6h-00:30h) y se accede a ellos también con la OV-chipkaart. Según muchos holandeses, el metro es la mejor forma de transporte. Se pueden utilizar los planificadores de itinerario para programar un recorrido personal en Amsterdam y Rotterdam.



TREN LIGERO

Son idóneos para trayectos regionales pero no para largas distancias. Los trenes ligeros son parecidos a trenes y tranvías y se encuentran en muchas partes de Holanda. El tren ligero cubre distancias más largas que el tranvía pero son más lentos que un tren de larga distancia y hace más paradas. Este tipo de trenes se han popularizado en los últimos años, En la actualidad, la red de trenes ligeros une La Haya, Rotterdam y Zoetemeer y las comunidades de entre medias. Esto también se conoce como el Randstad, el corazón cultural y económico de Holanda.



TREN

El tren es uno de los medios de transporte más seguros y por ello el número de pasajeros que lo utilizan incrementa cada año. Es la manera perfecta de viajar entre ciudades ya que en las carreteras en horas pico suelen estar demasiado cargadas, especialmente cuando empieza y termina la jornada laboral. La expansión de las líneas de ferrocarril, una mejor información sobre los trayectos y el hecho de disponer de internet a bordo hacen del tren una opción muy atractiva.



LÍNEA

SCHIPHOL-ANTWERP

La línea de alta velocidad va desde Schiphol (el aeropuerto) hasta Antwerp. El tramo que pasa por Países Bajos se conoce como HSL-South y en este trayecto los trenes de alta velocidad viajan desde Amsterdam hasta la frontera belga.



ESTACIONES DE TRENES

La mayoría de estaciones de tren están muy bien conectadas. Haciendo un máximo de tres trasbordos es posible recorrer todo el país. Utrecht Centraal es considerado el centro de la red ferroviaria holandesa. Es fácil llegar y desde allí se puede viajar a prácticamente cualquier parte del país, o incluso a otros países. Para los destinos internacionales la línea ferroviaria cuenta con un servicio adicional NS Hispeed. La mayoría de los trayectos internacionales comienzan en las grandes ciudades.



AEROPUERTOS

Existen cinco aeropuertos en Holanda: Aeropuerto de Amsterdam Schiphol; Aeropuerto de Eindhoven: Aeropuerto de Groningen; Eelde Aeropuerto de Maastricht Aachen; Aeropuerto de Rotterdam-La Haya Schiphol es el aeropuerto más importante de Holanda y uno de los más importantes de Europa. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., más conocida por las siglas KLM, es la aerolínea insignia en Holanda. Las otras aerolíneas más conocidas en Holanda son Ryanair, Transavia, Easyjet, Air Europa y Lufthansa. Estas suelen ser más económicas que KLM para trayectos cortos.



OV-CHIPKAART-

HOLANDA

El transporte público en los Países Bajos tiene unos precios asequibles en relación con el salario medio de los holandeses, sobre todo en comparación con otros países. Para hacer uso del transporte público en este país, es necesario una tarjeta OV-chipkaart para pagar el trayecto. Estas tarjetas se pueden adquirir en estaciones de metro, de autobús y en ciertos supermercados. Una vez comprada se debe ingresar dinero en la tarjeta en las máquinas que se encuentran en las estaciones de tren (algunas solo aceptan tarjeta de crédito y otras efectivo y tarjeta. Con descuentos importantes, las hay para estudiantes, para personas que superan los 60 años de edad Y a partir de los 65 años, pueden recibir un descuento del 34% en otras formas de transporte público (autobuses, tranvías, etc…).

Nos queda solo por describir “la otra movilidad”, la de los privados que ahora son los pequeños autos eléctricos, los de menor porte como scooter, bicicletas clásicas y con alivianadores , monopatines, etc. que también hacen un gran aporte para recorridos medianos y cortos, que hoy son punto de atención de muchos diseñadores e industrias con modelos muy estudiados y que desde ya no contaminan y empiezan a tener gran protagonismo en la movilidad y el paisaje urbano.