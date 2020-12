Paritarias: estatales y docentes a cuarto intermedio hasta el lunes Locales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por Tanto los gremios de los empleados públicos como los de los maestros esperan recibir en el próximo encuentro una oferta salarial que equilibre los sueldos con la inflación.

Este viernes, convocados por el gobierno santafesino, los gremios estatales fueron recibidos en la Casa Gris para retomar la discusión salarial del 2020, compromiso al que habían llegado al cierre del acuerdo anterior. Fue al mediodía, ya que ATE y UPCN fueron los primeros que arrancaron las negociaciones. Al término del encuentro, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, dijo que "no se llegó a un punto de acuerdo con respecto al tema salarial, que es el que más preocupa a los compañeros". "Esperamos que el lunes al mediodía tengamos posibilidad de ese acuerdo, y si no, lamentablemente va a haber un escenario de conflicto", remarcó manteniendo la misma línea discursiva que en la discusión anterior cuando finalmente tanto UPCN como ATE aceptaron sumas fijas no bonificables y no remunerativas que variaban según la categoría. La propuesta en esa oportunidad fue para las categorías más bajas un aumento de 4 mil pesos para agosto y septiembre, y 5 mil pesos en el mes de noviembre.



DOCENTES

Por su parte, los gremios docentes mantuvieron un encuentro en el ministerio de Trabajo, que también pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes a la tarde, aunque no fue confirmada la hora. Según informaron desde Sadop, en la reunión de hoy se acordó el pago de la diferencia de la segunda cuota del SAC incorporando la suma no remunerativas que se abonaron en noviembre para el día 30 del corriente mes. (Fuente: LT 10).