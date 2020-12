Reunión para consensuar protocolos Locales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por Se desarrolló ayer por la mañana entre los concejales y la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti y el secretario de Gobierno Marcelo Lombardo. El objetivo del encuentro fue analizar el proyecto de una posible Ordenanza o Decreto que determine el protocolo que regirá para los festejos de navidad y fin de año.

FOTO PRENSA CONCEJO ENCUENTRO. Los ediles dialogaron con Lombardo y Galantti sobre las medidas sanitarias para Navidad y Año Nuevo.

Durante la mañana de ayer, los ediles recibieron en la sala de reuniones, a la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti y al secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Marcelo Lombardo, para evaluar los protocolos de seguridad que se aplicarán para reuniones, eventos y fiestas de fin de año.

El concejal Jorge Muriel, al término del encuentro contó que “pudimos avanzar con algunas cuestiones y estamos analizando si generamos una Ordenanza o un Decreto, para poder estar fijando los lineamientos para las celebraciones de navidad y año nuevo”.

Sucede que un grupo de empresarios de la noche presentaron notas, ante el Ejecutivo y el Concejo Municipal, para que se les permita funcionar durante el la noche de fin de año, teniendo en cuenta que permanecen inactivos desde marzo. Al igual que hicieron tantos sectores, los empresarios presentaron posibles protocolos, en donde la palabra “burbuja” aparece en el centro.

Tanto los funcionarios del Ejecutivo, como los ediles, plantearon la necesidad de permitir reuniones o eventos, dentro del marco preventivo y con protocolos que permitan garantizar los más posible la seguridad sanitaria y a su vez evitando la posibilidad de que aumenten las fiestas clandestinas.

Leonardo Viotti (Cambiemos), expresó que “nos juntamos para pensar en conjunto que hacer la noche del 24 y del 31, donde todos coincidimos en la necesidad de generar un espacio autorizado, controlado con protocolo, al aire libre, porque sino se van a seguir potenciando los encuentros clandestinos, que al día de hoy se siguen sucediendo y son mucho más peligrosos desde el punto de vista de los posibles contagios de coronavirus, porque allí no hay ni protocolos ni control”.

“Es necesario que el Estado genere con todos los actores, especialmente con los privados para que tengan la infraestructura para brindar una oferta con todos los cuidados, pero es necesario trabajar”.

“Nosotros trasladamos todos los pedidos que teníamos desde los distintos bloques, desde pedidos de jóvenes y padres, que están preocupados porque saben que los chicos se van a juntar haya o no habilitación, y también pedidos por parte de los empresarios de la noche, que quieren proponer espacios y pretenden un marco regulatorio que se los permita”, precisó el edil radical.

La idea estará centrada en que se constituyan “burbujas” con una cantidad determinada de personas y a su vez, cada una de éstas deberá tener mobiliario que la identifique como tal.

El horario de funcionamiento se extendería hasta las 6 de la mañana. Sólo habrá venta de entradas de manera anticipada, no podrá haber venta de tickets en el ingreso. Se deberán realizar en espacios abiertos, descartando cualquier lugar cerrado.