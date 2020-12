12 Contagios y un fallecido en Rafaela Locales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por La ciudad totaliza 5.378 casos desde el inicio de la pandemia, manteniéndose activos 231 y 839 las personas aisladas. La mala: se produjo un nuevo fallecimiento y ya son 111 los decesos de pacientes rafaelinos. Hasta el momento son 16 los internados en UTI del Hospital "Jaime Ferré".

FOTO COMUNICACION SOCIAL RESUMEN. Los datos actualizados de la pandemia en nuestra ciudad.

Las autoridades sanitarias de nuestra ciudad confirmaron anoche 12 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, una importante baja de acuerdo a los 46 anunciados el jueves, aunque los números se mantienen más o menos estables desde hace varios días, con casos diarios que oscilan entre los 5 y los 60. Con esta cifra, el total de casos en nuestro medio desde el inicio de la pandemia es ahora de 5.378, mientras que los activos hasta la fecha son 231. En tanto, aún se encuentran realizando el aislamiento obligatorio 839 vecinos, mientras que los recuperados siguen aumentando, siendo 5.036 hasta el momento. En relación a los fallecimientos, el dato negativo de la jornada tiene que ver con que este viernes se produjo el deceso de una mujer de 88 años, con lo cuál las muertes de pacientes rafaelinos a raíz de esta mortal enfermedad son 111.

Con respecto a las camas ocupadas del Hospital "Jaime Ferré", la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó que en sala general hay 11 pacientes Covid-19 positivos y ningún sospechoso, mientras que las internaciones en unidad de terapia intensiva son 16, encontrándose 12 de ellas con asistencia mecánica respiratoria.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó ayer otros 1.045 infecciones de Covid-19 en el territorio durante las últimas 24 horas, acumulando desde marzo 165.196, de los cuáles 132.459 fueron confirmados por laboratorio y 32.737 criterio clínico-epidemiológico.

En cuanto a la distribución geográfica de los nuevos positivos, las ciudades con más casos diarios fueron Rosario con 293, que tiene un acumulado de 64.738, y Santa Fe con 201, totalizando la capital provincial 20.218. En cuanto a las localidades del Departamento Castellanos, que suma 8.062, hubo 21 casos en Sunchales, 5 en San Vicente, 3 en Ramona y 1 en Colonia Margarita, Humberto Primo y 1 en Presidente Roca. En cuanto a las localidades cercanas a nuestra ciudad pertenecientes a otras jurisdicciones, se reportaron 27 en Santo Tomé, 8 en Recreo y 6 en Laguna Paiva; 6 en Esperanza, 5 en Franck, 4 en Elisa y Pilar y 1 en Sa Pereyra y Santa Clara de Buena Vista; 13 en Ceres, 6 en Suardi, 4 en San Cristóbal y 1 en San Guillermo; 25 en El Trébol, 9 en San Jorge, 6 en Carlos Pellegrini y 5 en Sastre entre las más afectadas.

Por estas horas hay 152.322 pacientes recuperados y 10.228 casos activos, mientras que los internados en los efectores santafesinos son 267 en sala general y 142 en unidad de terapia intensiva (127 en ARM). En la provincia fueron notificadas 305.515 muestras, quedando descartadas 119.793.



24 MUERTES

Por último, anoche se informó el fallecimiento de veinticuatro 24 personas con COVID-19 en el territorio: 16 pacientes (38 años, 61 años, 70 años, 79 años, 2 de 81 años, 3 de 84 años, 4 de 88 años, 89 años, 93 años y 98 años) con residencia en la localidad de Rosario; 2 pacientes (55 años y 67 años) con residencia en la localidad de Santa Fe y 1 pacientes de las localidades de Esperanza, María Luisa, Sauce Viejo, Carcarañá, Villa Gobernador Gálvez y Funes. Hasta la fecha se registran un total de 2,646 fallecidos en la provincia.



PERROS PUEDEN

DETECTAR CONTAGIOS

Desde que convivimos con la pandemia la comunidad científica no ha parado de buscar manera de detectar de forma rápida y efectiva las personas contagiadas. Primero fueron las PCR, después el test de antígenos que reducía mucho el tiempo de respuesta, pero también se ha estado trabajando con otras metodologías. Una de estas, y que parece ser muy efectiva, es a través de perros rastreadores. Desde hace meses, diferentes estudios están poniendo a prueba la capacidad de los canes para detectar las personas infectadas por coronavirus mediante el olfato. Todos estos estudios parecen estar teniendo bastante éxito, pero hasta ahora no había un estudio amplio revisado y publicado para poder evaluar de verdadera efectividad de este método de detección, que supondría una gran ayuda en lugares concurridos como los aeropuertos. Ahora, uno de estos estudios finalmente ha publicado sus resultados en la revista Plos One y estos han sorprendido a toda la comunidad científica. La investigación, llevada a cabo en paralelo en París y Beirut, ha determinado que los perros entrenados aciertan un 95% de los casos. El objetivo de este estudio ha sido evaluar si los perros entrenados podían discriminar entre muestras de sudor de personas contagiadas de Covid-19 (PCR positiva) y muestras de personas no contagiadas (PCR negativas). El estudio se desarrolló con los mismos protocolos tanto en Francia como en el Líbano y participaron 6 perros. Tres de estos canes eran detectores de explosivos, uno estaba entrenado para la búsqueda y rescate de personas, y los otros dos estaban previamente entrenados para detectar cáncer de colon. Tras un período de adiestramiento de entre 1 y 3 semanas, estos 6 perros olfatearon a un total de 177 muestras de personas, de estas 95 eran positivas de Covid-19 y 85 eran negativas. En Francia, el estudio se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort liderado por Dominique Grandjean. Aquí los perros tenían que marcar una muestra positiva de Covid-19 colocada al azar detrás uno de los tres o cuatro conos olfativos que tenía delante. En los otros conos había sudor de personas sanas o nada. El perro y su adiestrador no sabían donde se ubicaba la muestra de Covid-19 positiva. Tras todas las pruebas realizadas durante las primeras semanas los perros tenían entre un 76 y un 100 por ciento de precisión en la detección de Covid-19. En los últimos meses, los investigadores han mejorado sus técnicas de entrenamiento para que los perros ahora, en promedio, puedan identificar a las personas con Covid con un 95 por ciento de precisión, y algunos lo consiguen con un 97 por ciento de precisión. Estos resultados evidencian que los perros son detectores efectivos de Covid-19, sin embargo, debido a las limitaciones de este estudio los resultados deben confirmarse en una revisión por pares.