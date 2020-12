Lanzan prestación básica para servicios de telefonía, internet y la TV por cable Nacionales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por El objetivo es "favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos", remarcó esta tarde el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Advierten que la medida podría derivar en el cierre de 1.200 Pymes del sector.

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El Gobierno anunció ayer que desde enero regirá una Prestación Básica Universal (PBU) para servicios de telefonía móvil y fija, acceso a internet y televisión por cable, con planes que irán desde los $150 a los $700 por mes.

El objetivo es "favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos", indicó el Gobierno. La decisión se tomó mediante la reglamentación del decreto 690/2020, sancionado por el Poder Ejecutivo en agosto último, que congeló las tarifas de estos servicios hasta fin de este año y declaró "servicio público esencial en competencia" a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.

"La creación y la reglamentación de la PBU reflejan el carácter inclusivo de la norma y son una inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales", señaló.

Según la iniciativa oficial, estarán disponibles los siguientes planes:

- Telefonía fija: el plan costará $380 por mes e incluirá 300 minutos de llamadas locales y de larga distancia a líneas fijas de la Argentina, llamadas a 0800 y números de emergencia libres y llamada entrantes sin límites.

- Telefonía móvil: tendrá un valor de $150 por mes e incluirá 500 minutos en llamadas a celulares de la misma compañía, 50 minutos a números de otras compañías, 500 SMS, sitios web y 0800 liberados y mensajes de Whatsapp únicamente de texto.

- Telefonía celular (Datos): habrá dos opciones. La primera tendrá un precio de $200 por mes y permitirá utilizar 1 GB. La segunda es prepaga y ofrecerá 50 MB por día y costará 18 pesos.

- Acceso a Internet para hogares: los prestadores con más de 50.000 clientes ofrecerán un servicio de 10 Mbps por $700 en el AMBA y de 5 Mbps por el mismo valor en el resto del país.

Los prestadores que posean entre 2.000 y 50.000 clientes, ofrecerán 5 Mbps por $700; en este caso, el beneficiario podrá optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un 30% de descuento.

Aquellos con menos de 2.000 clientes ofrecerán 2 Mbps por 600 pesos.

Esta Prestación estará disponible para jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos ($41.176 en diciembre), como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.

También para trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, y sus hijos.

Se incluye, además, a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, o por embarazo, y titulares de monotributo social, y sus hijos, siempre en ese rango de edad.

El beneficio alcanzará, además, a monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos.

Y beneficiarios de seguro de desempleo y del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

También se incluirán a desocupados y beneficiarios de planes sociales.

Y clubes de Barrio registrados, asociaciones de Bomberos Voluntarios y entidades de Bien Público, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).



ALERTAN QUE 1.200 PYMES

ESTÁN EN RIESGO

La Cámara Argentina de Internet advirtió ayer que 1.200 pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a la red están en "riesgo de subsistencia", por la decisión del Gobierno de impulsar un sistema con planes de acceso de entre $150 y $700 por mes.

En un comunicado difundido tras el anuncio oficial, la entidad aseguró que "un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores, pone en riesgo de subsistencia de muchas pymes y cooperativas" del rubro.

Sostuvo que el nuevo programa obliga a las empresas a "vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista)".

"Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores", alertó la entidad.

Explicó que "con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando". "Las pymes y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida", recordaron.