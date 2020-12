Fernández: "La vacuna está llegando" Nacionales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la vacuna contra el coronavirus "estará llegando" al país y será aplicada en la Argentina mientras "los laboratorios se pelean", en medio de la polémica en torno a la Sputnik V.

"La vacuna estará llegando, los laboratorios se pelean por la vacuna, allá ellos" afirmó el jefe de Estado, quien de inmediato enfatizó: "En breve nosotros comenzaremos a vacunar". En este sentido, el Presidente aseguró que la vacuna se aplicará en primer término al personal de la salud y de las fuerzas de seguridad, y luego seguirá "por edades y enfermedades prevalentes".

Fernández se expresó de este modo al anunciar la extensión del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 31 de enero, en medio de un llamado a la sociedad de "seguir conviviendo con los cuidados" porque la pandemia "no terminó". Además, reconoció: "Todos nos relajamos y tenemos ganas en estas fiestas de acercarnos y compartir" pero "no se olviden que el problema lo tenemos".

Fernández anticipó que "entre hoy y mañana" firmará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para darle continuidad al DISPO, durante el acto que encabezó en el Centro Cultural "La Chicharra" de la localidad bonaerense de Moreno.

"Tenemos ahora que seguir sobrellevando esto, que todavía no ha terminado porque, aunque los casos bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar", advirtió el jefe de Estado. Al respecto, señaló: "Yo especulo que hasta otoño estaremos más o menos tranquilos, pero cuando veo lo que pasa en Uruguay y en Brasil quizás lo que especulo está equivocado". En la misma línea, remarcó: "Hay que seguir preparándonos y seguir conviviendo con todos los cuidados que tuvimos cuando la pandemia asomó por primera vez".