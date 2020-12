Reportaron 7.002 nuevos contagios y 138 decesos Nacionales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes 7.002 nuevos contagios de coronavirus en el país y un total de 138 muertes en las últimas 24 horas. Con estos números, ya suman 1.531.374 los casos positivos de Covid-19 en el país, mientras que son 41.672 los decesos por la pandemia.

Según el reporte de la cartera sanitaria, sumaban 1.356.755 las personas contagiadas que se habían recuperado y 132.924 los que continuaban con la enfermedad en curso. Del total de decesos informados este viernes, 66 corresponden a hombres y 59 mujeres, en cuanto a que no se informó el sexo de tres personas muertas por cuadros de coronavirus en la provincia de La Rioja.

Los distritos en los que se informó mayor cantidad de casos son la provincia de Buenos Aires (2.323 y 648.681 acumulados), Santa Fe (1.073 y 165.269), Ciudad de Buenos Aires (584 y 165.194), Córdoba (442 y 122.076), (Santa Cruz 318 y 20.253), Chubut (233 y 27.693), Tucumán (201 y 69.495), Río Negro (197 y 35.357), La Pampa (193 y 7.898), San Juan (195 y 10.257) y Chaco (186 y 22.597).

También se reportaron nuevos contagios en Entre Ríos (177 y 26.598 acumulados), Neuquén (176 y 37.695), Corrientes (175 y 10.200), Tierra del Fuego (116 y 18.020), Mendoza (95 y 58.872), Santiago del Estero (75 y 16.766), Salta (73 y 21.857), San Luis (65 y 15.831), Catamarca (48 y 2.275), Misiones (34 y 822), Jujuy (13 y 18.478) y La Rioja (12 y 8.989).

En tanto, la provincia de Formosa redujo en dos sus casos acumulados por reasignación a otras jurisdicciones y quedó en 201.

Un total de 3.534 personas infectadas del coronavirus permanecían internadas en terapia intensiva, mientras que el porcentaje total de ocupación de las camas del servicio era de 54,4 por ciento en el país y de 58,4 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



"BIEN PREPARADA"

El ministro de Salud, Ginés González García, visitó ayer la provincia de Córdoba, donde sostuvo que la Argentina está "bien preparada" para una vacunación "masiva e inédita" y dijo que en el Gobierno se sienten "molestos" con Pfizer.

Consultado sobre la llegada de la vacuna, González García respondió: "Llegan, es inminente. Va a ser antes de fin de año, no tengan dudas". Respecto de las complicaciones que reconoció días atrás en las conversaciones con Pfizer por su vacuna, el ministro de Salud afirmó que "la negociación con Pfizer aún no cerró, fue el primero en hacer ensayos clínicos en Argentina".



VIZZOTI: "SE AMPLIARA

LA EDAD PARA VACUNAR"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo ayer desde Moscú que si bien hasta el momento la vacuna Sputnik V no está habilitada para mayores de 60 años, a la espera de que se ultimen los estudios científicos, las autoridades rusas le confirmaron que "ya recomendaron ampliar la edad para vacunar".

"La recomendación hasta ahora con la Sputnik V es vacunar hasta los 60 años porque aún estaban terminando de analizar los datos, pero nos confirmaron que ya recomendaron ampliar la edad para vacunar", sostuvo la funcionaria, luego de la polémica desatada el jueves por los dichos del presidente Vladimir Putin, acerca de que todavía no se la aplicó porque no está habilitada para personas de su edad.

Vizzotti se encuentra en la capital de Rusia, adonde viajó al frente de una comitiva argentina para cerrar detalles de la adquisición de la vacuna y la logística para traer al país las primeras 300 mil unidades que llegarían antes de que termine el año.