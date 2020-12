El Senado rechazó el desafuero de Traferri Locales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por Los senadores que responden a Perotti votaron a favor del pedido de los fiscales. Pero el resto de los representantes del PJ, en conjunto con sus pares de la UCR, rechazaron el desafuero. De esta manera, Traferri no será imputado en la causa del juego clandestino. Fuerte discurso contra Sain.

El Senado provincial rechazó este viernes el pedido de desafuero contra Armando Traferri (PJ) y, de esa manera, el representante del departamento San Lorenzo no será imputado en la causa penal que investiga el juego clandestino y las redes de protección institucional. El resultado: 12 votos en contra del pedido de desafuero, cuatro a favor y tres abstenciones. Solamente votaron a favor del desafuero los cuatro senadores peronistas del bloque Lealtad, que responden al gobernador Omar Perotti: Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufman. Kaufman citó al constitucionalista Danilo Kilibarda para argumentar que su colega Traferri debería defenderse de las acusaciones en los Tribunales, sin inmunidad.

Los otros senadores del PJ que integran el bloque Juan Domingo Perón, liderado por el propio Traferri, rechazaron el pedido de desafuero ya que, a su entender, no hay pruebas suficientes para que el senador de San Lorenzo sea acusado formalmente por la Justicia. Del mismo modo lo hicieron los miembros del bloque de la UCR-Frente Progresista.

Los senadores que votaron en contra del desafuero son los peronistas Rubén Pirola, Joaquín Gramajo, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi y Cristina Berra y los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Hubo tres abstenciones: el propio Traferri y los radicales Lisandro Enrico y Rodrigo Borla.

La votación dividida refleja el momento que atraviesa el peronismo santafesino. Fue una derrota para la Casa Gris y una victoria del bloque de legisladores liderados por Traferri, que mantienen un fuerte enfrentamiento con el ministro de Seguridad Marcelo Sain, a quien acusan de llevar adelante una campaña de desprestigio contra los senadores en su conjunto.

El clima político de la Legislatura está tan caldeado que el gobierno corre el riesgo de llegar a fin de año sin contar con la ley tributaria anual, que actualiza el esquema impositivo para 2021. El tratamiento del proyecto fue pospuesto tres veces –miércoles, jueves y viernes– y recién será votado, si hubiese acuerdo, en una sesión este lunes.

El pedido de desafuero había sido presentado el martes por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, quienes llevan adelante una investigación sobre el funcionamiento de una red de juego ilegal en la provincia de Santa Fe. Los fiscales pretendían imputar a Traferri como organizador de una asociación ilícita, pero el Senado resolvió no quitarle la inmunidad.

Este jueves, Edery y Schiappa Pietra tuvieron una reunión con los integrantes de las comisiones de Juicio Político y Asuntos Constitucionales. Allí mostraron las pruebas –audios, fotos y llamadas telefónicas– que, a su entender, eran suficientes para avanzar en la imputación del poderoso senador peronista. La mayoría de los colegas de Traferri evaluó que esas evidencias fueron insuficientes y, en la sesión de este viernes, les dieron la espalda a los fiscales.



DISCURSO PICANTE

Tras la votación, el senador Traferri dio un discurso de algo más de dos horas en el cual explicó su posición ante la causa del juego ilegal y volvió a mencionar al ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, como el autor intelectual de la investigación que lo tiene como sospechoso. Traferri aludió a Sain lo largo de todo su discurso. Lo llamó “jefe de inteligencia” al recordar que el funcionario del gabinete de Perotti aún conserva su cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA y, sobre el cierre, lo definió como “el peor ministro de Seguridad de la historia de Santa Fe”, lo que le permitió preguntarse en forma retórica –en un mensaje elíptico hacia el gobernador– por qué todavía sigue en su cargo. En la larga alocución ante sus pares, Traferri relató sus 30 años de trayectoria política, para tratar de despegarse de la causa por juego clandestino, y luego respondió punto por punto el pedido de desafuero realizado por los fiscales con base en las evidencias entregadas a los senadores y al testimonio que dio el pasado 4 de diciembre el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien mencionó a Traferri como organizador de una asociación ilícita dedicada a encubrir la timba ilegal. Traferri puso en el centro de su discurso al ministro de Seguridad y acusó una “operación política pergeñada por Marcelo Sain contra mi persona y contra el Senado”. También fue muy duro con Edery y Schiappa Pietra: “Tenemos fiscales que mienten y se prestan al armado de causas contra dirigentes, sobre la base de difamaciones y calumnias”. (Fuente: elciudadanoweb.com).