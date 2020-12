El cierre con la menor cantidad de inscriptos Deportes 18 de diciembre de 2020 Redacción Por TURISMO CARRETERA

La tercera y última carrera de la Copa de Oro de Turismo Carretera en el trazado sanjuanino de El Villicum presentará un parque de 35 autos, siendo la menor cantidad de inscriptos de toda la temporada. No se producirá el retorno de ningún piloto, pero si habrá tres bajas con respecto a la carrera disputada en este mismo circuito el último domingo: Matías Jalaf (Ford), Pablo Costanzo (Torino) y Laureano Campanera (Chevrolet), este último decidió retirarse.

Gastón Ferrante (Torino), que la semana pasada confirmó que tenia COVID-19, recibió el alta y aparecía entre los anotados, pero finalmente no será de la partida ya que no fue autorizado porque tiene que hacer la recuperación de la neumonía con infección en sus dos pulmones.



LAS CHANCES

El entrerriano Mariano Werner, con el Ford del Fadel Memo Corse, es el máximo candidato: sumó tres triunfos en el año (uno en San Nicolás y dos en el Roberto Mouras de La Plata) y aventaja por 18 unidades a su inmediato perseguidor, Benvenuti. Ambos ya consiguieron al menos un triunfo en el campeonato, requisito obligatorio a nivel reglamentario para poder consagrarse como campeón del TC. Pero las cuatro marcas desembarcarán en la fecha final con oportunidades, ya que Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, y Jonatan Castellano, con el Dodge alistado por su propia estructura, se encuentran en el tercer y cuarto escalafón del campeonato,

De los 15 pilotos que lograron clasificar a la Copa (12 por la etapa regular y tres por el sistema de último minuto), sólo 13 tienen chances matemáticas en el escenario cuyano: a los cuatro corredores ya mencionados se suman Christian Ledesma (Chevrolet); José Manuel Urcera (Chevrolet); Mauricio Lambiris (Ford); Nicolás Trosset (Dodge); Juan Pablo Gianini (Ford); Julián Santero (Ford); Juan Bautista De Benedictis (Ford); Santiago Mangoni (Chevrolet) y Esteban Gini (Torino). Valentín Aguirre, que obtuvo dos victorias con el Dodge del JP Carrera, no integra ese selecto grupo que se dirimirá la Copa.