Comienza el Nacional de atletismo "Braian Toledo" Deportes 18 de diciembre de 2020 Redacción Por Será en Rosario desde hoy hasta el domingo. El sábado compiten Sofía Kloster y Pedro Emmert

FOTO ARCHIVO RECORDADO. Toledo tendrá su merecido homenaje en el torneo.

El 100° Campeonato Nacional de Mayores de atletismo "Braian Toledo", el lanzador de jabalina que murió en febrero pasado en un accidente de moto, a los 26 años, comenzará hoy y finalizará el domingo próximo en Rosario. Las competencias se disputarán en la pista de solado sintético "Luis Brunetto" del Estadio Municipal "Jorge Newbery" de Rosario.

Entre las características más importantes del certamen habrá una participación limitada, con cupos por pruebas y marcas referenciales para poder participar, y tampoco se realizarán las pruebas de relevos, mientras que los jueces fueron reducidos al mínimo.

Además, no habrá público, la cobertura periodística en forma física será acotada y los atletas solamente estarán en la pista el tiempo para competir, y las delegaciones permanecerán pocas horas en la ciudad.

TyC Sports confirmó que televisará en directo hoy y el sábado de 9.00 a 11.00 hs. y el domingo ofrecerá en diferido en un programa de 13.00 a 15.00 hs. Las jornadas que no tengan emisión en directo también serán filmadas para ser trasmitidas posteriormente y por el Instagram de CADA se podrá observar imágenes de todas las finales.

De no mediar inconvenientes, el sábado entrarían en televisación en directo las pruebas de los representantes rafaelinos. La marcha en la que participará Sofía Kloster, se inicia a las 7.30 y podría observarse la llegada de la atleta entrenada por Ariel Magallanes, ya que es una competencia sobre 20.000 metros. En cuanto a los 400 metros llanos, donde intervendrá Pedro Emmert, está prevista para las 10.45.