TAS redujo la sanción a Rusia

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, según sus siglas en inglés) resolvió ayer reducir de cuatro a dos años la sanción a todos los deportes de Rusia, impuesta por la Agencia Mundial Antidoping (AMA), por la que hasta fines de 2022 no competirá en Juegos Olímpicos ni campeonatos Mundiales, incluido el de fútbol de Qatar.

La sanción tendrá efecto hasta el 16 de diciembre de 2022, y durante la misma los deportistas rusos no podrán participar bajo su himno y bandera en cualquier competición olímpica o campeonatos del mundo. Este período incluye los Juegos de Tokio en julio de 2021, y los de invierno de Pekín en febrero de 2022, así como también el Mundial de fútbol 2022, del que Rusia venía de ser organizador en 2018.

Rusia había apelado ante el TAS, la instancia máxima de la justicia deportiva que tiene sede en Lausana (Suiza), la decisión previa del AMA, que en diciembre de 2019 ordenó un veto de cuatro años de todo evento olímpico o mundial por manipular la base de datos del laboratorio de Moscú.

El TAS determinó este jueves que Rusia "no ha cumplido con el Código Mundial Antidopaje", por lo que durante dos años ningún atleta podrá representar a su país en grandes competiciones deportivas internacionales. Luego de esta sanción, el presidente de la AMA, el polaco Witold Banka, exteriorizó su felicidad y aseguró que será un caso que "hará historia".

La entidad denunciante afirmó que esto se hizo con el objetivo de "disimular un programa de dopaje institucionalizado". "Creemos que los cuatro años fueron proporcionados y razonables pero, al fin de cuentas, la AMA no es el juez sino el fiscal y tenemos que respetar la decisión del panel", indicó Banka, en declaraciones replicadas por la agencia internacional de noticias francesa AFP.