Libertad ante Argentino

En uno de los diez partidos programados para este viernes por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol que tiene continuidad en Buenos Aires, Libertad de Sunchales enfrentará a Argentino de Junín. El partido se anuncia para las 19 en el Templo del Rock de Obras Sanitarias.

El elenco dirigido por Sebastián Saborido se mantiene competitivo, pero no puede ratificarlo con una cadena de victorias. De hecho le cuesta ganar y por eso se mantiene penúltimo con cuatro triunfos y diez derrotas. Argentino está 15° con 4 triunfos y 7 caídas.

Hoy también jugarán: a las 11 Atenas vs. Peñarol (en Ferro) y Regatas vs. Hispano (Obras); a las 14 Instituto vs. Obras (Obras) y Olímpico vs. Bahía Basket (Ferro); a las 16.30 Oberá vs. Gimnasia (Ferro) y Quimsa vs. San Lorenzo (Obras); a las 19 Comunicaciones vs. Ferro (Ferro); a las 21.30 La Unión vs. Platense (Ferro) y San Martín vs. Boca (Obras).

En la víspera no hubo partidos, pero el miércoles por la noche Obras le ganó por 73-64 a Quimsa, sumando su segunda victoria al hilo y poniéndole un freno a la Fusión que había ganado los últimos siete. Fernando Zurbriggen fue la gran figura una vez más: 20 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias. No obstante, los santiagueños siguen siendo los líderes de la competencia.

Principales posiciones: 1) Quimsa 12-3; 2) San Martín de Corrientes 11-3; 3) Boca 9-3; 4) Instituto 10-5; 5) Obras y San Lorenzo 8-4; 7) Regatas 8-6 y 8) Gimnasia de Comodoro Rivadavia 6-5.



800 DE SAGLIETTI

En el partido ante Ferro que Libertad perdió 75 a 73 a comienzos de la semana, el escolta sunchalense Marcos Saglietti llegó a los 800 partidos en la Liga Nacional y es el 15° jugador en alcanzar esa cifra.